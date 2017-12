David Vseviov: "Igitee" rollitäitmised olid perfektsed, aga midagi jäi puudu

David Vseviovi sõnul ei kajasta "Igitee" mitte ainult Soome, vaid ka laiemalt Nõukogude Liidu ajalugu. "Mingis mõttes ka Ameerika ajalugu, sest need inimesed pärinevad valdavalt nendest riikidest," ütles ta ja tõi välja, et film räägib loo inimestest, kes on jäänud ideoloogia rataste vahele. "Kui peakangelane on üksikjuhtum, siis saatus viib ta kolhoosi, mille rajajad olid Nõukogude võimu poolt lollitatud inimesed."

"Alati tekib küsimus, et miks loojad paigutavad oma kangelased sellisesse konteksti, just nimelt selleks, et näidata, mida meiega teeb ideoloogia, kuidas ideoloogia on võimeline hullutama inimest," leidis Vseviov. "Rollitäitmised olid perfektsed, aga kuskil midagi jäi puudu."

"Ma arvan, et inimeste jaoks, kellele see suur taust on tundmatu, jäid väga paljud selle filmi süžeelised käigud arusaamatuteks," tõdes David Vseviov.

Stsenarist Aku Louhimies sõnas, et kirjanik Antti Tuuriga on lihtne töötada ning tema raamat on võimas ja filmilik. "Filmi sündmused toimuvad Karjalas, aga filmiti Eestis, sest siin on palju loodust ja maastikke, mis Soomes pole säilinud," kinnitas ta ja tõi välja, et sellise loo puhul polnud Karjalas filmimine ka kuigi lihtne. "Soome ja Eesti filmialane koostöö on minu meelest alati tähtis."