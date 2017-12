Turner Prize'i auhinna võitis poliitilist kunsti viljelev Lubaina Himid

Zanzibaris sündinud 63-aastane Himid on vanim Turner prize´i võitja ja esimene tumedanahaline, kes selle auhinna pälvinud on, vahendas Aktuaalne Kaamera. Himidi tööd on poliitilised ja kõnelevad eelkõige rassismist. Ta on uurinud, kuidas kolonialism ja orjus on mõjutanud tänapäeva ühiskonda.

"Ma tunnen tosinaid tugevaid ja tarku kunstnikke ning kuraatoreid, enamasti on nad naised ja paariga neist me räägime iga päev. Ma armastan neid südamest!" lausus laueraat. "Aitäh mu emale, et mul lasti teismelisena teha seda, mida ma tahtsin. Seda nii kaua, kuni ma kella kümneks kodus olin. Ma õppisin kiirelt, kuidas teha võimalikult palju ära enne kella 9.55. Aitäh kultuuriloolased, kes te arvustasite mu tööd aastakümneid. Te innustasite mind rasketel aegadel!"