Galerii. UNESCO peakorteris avati esmakordselt Eesti näitus

Näituse, mis annab ülevaate Seto naiste peakatetega seotud uskumustest ja kommetest, avasid Eesti suursaadik UNESCO juures Ingrid Amer ja äsja UNESCO peadirektoriks valitud Audrey Azoulay.

Näituse avakõnes märkis suursaadik Ingrid Amer, et kuigi seto kultuurist on kõige laiemat tuntust kogunud inimkonna vaimse kultuuripärandi nimistusse kuuluv seto mitmehäälne laulutraditsioon leelo, siis seto kultuur on palju rikkam. "Seto naiste ilusad ja väärikad riided, mida täna kantakse vaid pidupäevadel, on olnud ühelt poolt imetluse objektiks, aga samal ajal andnud ka kogukonnaliikmetele teavet kandjate kohta," ütles Amer. "Seda vähemtuntud tahku seto kultuurist näitus tutvustabki," lisas ta.

Näituse kuraator Andreas Kalkun tänas seto kogukonna esindajana UNESCO-t senise toetuse eest seto kultuuri väärtustamisel. "Mul on väga hea meel, et möödunud suvel Seto talumuuseumis Värskas väljas olnud näitus on täna Pariisi kesklinnas UNESCOs nähtav sisuliselt kogu maailmale," lausus Kalkun.

Lisaks esitles etnoloogiadoktor Tatiana Benfoughal tänavu juulis ilmunud raamatut Boris Vilde ja Leonid Zurovi poolt 1937-1938. Setomaale teostatud Inimese muuseumi uurimisretkedest. Raamat, mis valmis seto-prantsuse-vene ühistööna ning mille koostamisele kulus enam kui neli aastat, on peatselt ilmumas ka eesti keeles.

Näitus on osa Eesti eesistumise programmist ja selle toimumist toetavad Eesti esindus UNESCO juures, UNESCO Eesti rahvuslik komisjon ja kultuuriministeerium. Näitus UNESCO peakorteris jääb avatuks 12. detsembrini.