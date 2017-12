Otseülekanne homme: Euroopa filmiauhindade gala

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Nädal enne esietendust kohtusid Linnateatri Teatrisõprade klubis ajaloolased David Vseviov ja Ott Sandrak ning "Kirsiaia" lavastaja Elmo Nüganen, et murda müüte, anda vastuseid ning selgitada tagamaid, milline oli olukord Venemaal 20. sajandi alguses ning miks just "Kirsiaed" on üks olulisemaid maailmadramaturgia meistriteoseid.

Sihtasutuse Kultuurileht nõukogu esimees Toomas Väljataga tunnistas, et kultuuriväljaannete lugejaskond Eestis on aasta-aastalt kahanenud. Seoses Müürilehe sihtasutuse rüppe võtmisega uurisimine, milline seis on selles vallas praegu ja mida võiks tuua tulevik.

Parim Euroopa dokumentaal "Austerlitz", rež: Sergei Loznitsa "Communion", rež: Anna Zamecka "La Chana", rež: Lucija Stojevic "Stranger In Paradise", rež: Guido Hendrikx "The Good Postman", rež: Tonislav Hristov

Parim Euroopa film "Armastuseta" ("Нелюбовь"), rež: Andrei Zvjagintsev "Ruut" ("The Square"), rež: Ruben Östlund "Teispool lootust" ("Toivon tuolla puolen"), rež: Aki Kaurismäki "120 lööki minutis" ("BPM (Beats Per Minute)"), rež: Robin Campillo "Ihust ja hingest" ("Teströl és lélekröl"), rež: Ildikó Enyedi

