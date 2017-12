21. sajand on toonud eesti keelde paar tuhat uut sõna. Näiteks on viimastel kümnenditel juurdunud aiapäkapikk, kommentaarium ja lohutustoit.

Eesti Kunstiakadeemia tudengid restaureerisid Haapsalu raudteejaamas kaheksa õlitehnikas seinamaali, mille võis legendi järgi maalida Teise maailmasõja järel üks saksa sõjavang. Maalid muudab eriliseks nende temaatika - on väga haruldane, et sügaval stalinismiajal sai avalikku ruumi maalida terve rea romantilisi merevaateid.

Parim Euroopa dokumentaal "Austerlitz", rež: Sergei Loznitsa "Communion", rež: Anna Zamecka "La Chana", rež: Lucija Stojevic "Stranger In Paradise", rež: Guido Hendrikx "The Good Postman", rež: Tonislav Hristov

Parim Euroopa film "Armastuseta" ("Нелюбовь"), rež: Andrei Zvjagintsev "Ruut" ("The Square"), rež: Ruben Östlund "Teispool lootust" ("Toivon tuolla puolen"), rež: Aki Kaurismäki "120 lööki minutis" ("BPM (Beats Per Minute)"), rež: Robin Campillo "Ihust ja hingest" ("Teströl és lélekröl"), rež: Ildikó Enyedi

