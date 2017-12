Selgusid muuseumiroti nominendid

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialisti Marju Niinemaa sõnul esitati kokku üle 80 taotluse. Komisjonid tõstsid esile 30 nominenti 15 muuseumist.

„Meil on hea meel, et ka seekord laekus konkursile rohkelt taotlusi. Selle aasta jooksul on Eesti muuseumides toimunud väga palju huvitavaid projekte ja kõige tihedam oli konkurents traditsiooniliselt näituste ja hariduse kategoorias. Eraldi tasub esile tõsta, et Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning Tartu Ülikooli muuseum kandideerivad koguni neljas kategoorias,“ ütles Niinemaa.

2017. aasta Eesti muuseumide aastaauhindade nominendid on:

Aasta Muuseumirotile parima näituse eest kandideerivad Eesti Rahva Muuseumi näitus „Rahvarõivas on norm. Igal aastaajal“, Eesti Meremuuseum näitusega „Mayday. Mayday. Mayday. Näitus merepäästest“, Eesti Kunstimuuseum näituste duoga „Ekspressionism ja dekadents Kumus – näitused „Saksamaa metsikud. Die Brücke ja Der Blaue Reiteri ekspressionistid“ ning „Kurja lillede lapsed. Eesti dekadentlik kunst“;

Muuseumirotile parima püsiekspositsiooni eest kandideerivad Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi näitus „Kogutud teosed”, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi näitus „Lood ja laulud“ ning Tartu Ülikooli muuseumi „Muumiakamber“;

Aasta muuseumikogu arendaja kategoorias Eesti Rahva Muuseum, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ning Tartu Ülikooli muuseum;

Aasta konserveerimistöö kategoorias Eesti Kunstimuuseum ja Tartu Ülikooli muuseum;

Kategoorias aasta muinsuskaitsja muuseumis Eesti Rahva Muuseum, Eesti Vabaõhumuuseum ja Narva Muuseum;

Aasta muuseumihariduse edendaja kategoorias Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Meremuuseum ning Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum;

Aasta teadusauhinnale trükiste kategoorias kandideerivad Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Vabaõhumuuseum;

Aasta teadusauhinnale ürituste kategoorias kandideerivad Tartu Linnamuuseum, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ja Tartu Ülikooli muuseum;

Turunduse MuuSa ehk aasta turundaja jaotuses Eesti Meremuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum ja Tallinna Kirjanduskeskus;

Arenduse MuuSa ehk aasta muuseumiarendaja valikus Eesti Loodusmuuseum, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ja Okupatsioonide Muuseum.

Auhinnasaajad selguvad 19. jaanuaril 2018 Kumu Kunstimuuseumis, kuis toimub iga-aastane Eesti muuseumide aastaauhindade konverents ja gala.

Loe konkursi kohta lähemalt, vaata nominentide nimekirja ja eelmiste aastate võitjaid Kultuuriministeeriumi kodulehelt.