Birgitta Festival toob lavale Puccini sünnilinnast pärit "Boheemi"

Festivali enda kaasproduktsioonina tuuakse lavale Hanna-Liina Võsa Muusikalikooli lavastus „Muusikalicool“. Samuti tasub publikul oodata ooperigalat, kus astub üles „Operalia“ lähiaastate paremik.

Esimest korda etendub Birgitta Festivalil maailmas kolme enim mängitud ooperi hulka kuuluv Puccini “Boheem”. Erilisust annab lavastusele juurde selle päritolu. „See pärineb Lucca linnast, mis on Puccini sünnilinn. Seal mängiti tema loomingut juba siis, kui autor veel ise muusikat kirjutas. Tema muusika on selles linnas au sees ning teater, kust lavastus pärineb, on väga suure Puccini esitamise traditsiooniga,“ selgitas Birgitta Festivali kunstiline juht Risto Joost. Tema hinnangul ongi eriline just see, et lavastusega tuleb kaasa traditsiooniline Puccini loomingut esitama harjunud itaalia teater. „Lavastus järgib Itaalia klassikalisi lavastuskunsti traditsioone,“ kinnitas Joost.

Traditsioone kannab lavastus edasi ka Birgitta Festivali ennast silmas pidades. „Maestro Eri Klas soovis alati publikule pakkuda lavastusi, mida muidu Eestis ei näe. Teisest küljest soovis ta kaasata maailmaklassi lavastustesse ka kohalikke muusikuid. Just seda sümbioosi kannab endaga ka tänavune festival,“ sõnas Joost. Nii teevad „Boheemis“ kaasa Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Rahvusooper Estonia Poistekoor ja Tallinna Muusikakeskkooli Lastekoor.

Suurlavastuse „Boheem“ kõrval on 2018. aasta festivali kõige erilisem lavastus lühiballettidest koosnev „Made in USA“. „Mina kindlasti soovitan kõikidel seda vaatama tulla,“ sõnab Joost. Lavastuse näol on tegemist kolmest balletist kokku pandud vaatemänguga, kus näeb balletimaailma tippkoreograafia kõrval ka modernset lähenemist. „Ma julgen väita, et kunagi varem ei ole Eestis olnud balletile sellist lähenemist,“ rõhutas Joost. Klassikalise balleti austajaid ootab festivalil ees „Luikede järv“, mis on Brno Rahvusballetti käe all saanud uue modernse kuue.

Esile tuleb tuua ka ooperigalat, kus teevad kaasa Plácido Domingo loodud ooperilauljate konkursi „Operalia“ viimaste aastate kirkaimad tähed, keda kohtab regulaarselt sellistel maailmakuulsatel ooperilavadel nagu La Scala Milanos, Metropolitan Opera New Yorgis ja Covent Garden Londonis. Nii leiab esinejate reast sopran Marina Costa-Jacksoni, tenor Stefan Popi, bariton Edward Parksi ning erikülalisena metsosopran Kai Rüüteli, keda saadab Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigeerib Risto Joost.

Ühe suure värskendusena asetatakse sel aastal fookusse ka noored tähed. Seetõttu tulevad lavale Hanna-Liina Võsa Muusikalikooli 80 kasvandikku, kelle kõrval astuvad üles Eesti muusikaliteatri suurimad tähed. „See lavastus räägib noore laulja kujunemisloost. Selle raskustest ja headest külgedest,“ avab Joost festivali omaproduktsioonina sündinud lavastuse „Muusikalicool“ sisu. „Meil ei ole varem sellist tükki kavas olnud, kus fookus on noortel. Kirsina tordil astub lavastuses nii laulja kui dirigendina üles just näosaate võitnud multitalent Valter Soosalu.“ Lisaks Soosalule näeb teiste seas laval ka Maria Listrat, Hanna-Liina Võsa ja Priit Volmerit.

Birgita Festival 2018 toimub 9.-18. augustini Pirita kloostri varemetes sulatades ühtseks tervikuks kloostri ajaloolise atmosfääri, muusika ja kvaliteetse etenduskunsti. Festivali korraldab Tallinna Filharmoonia.