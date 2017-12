Kuuest Eesti inimesest valmivad portreefilmid

Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital kuulutasid tänavu suvel teistkordselt välja portreefilmide konkursi, et leida põnevaid ideid, mis tutvustavad olulisi Eesti kultuuriinimesi ja nende loomingut. 2019. aastal valmivad filmid on nüüdseks selgunud.

Konkursile laekus 15 filmiideed, mis peegeldavad oma eriilmelisusega Eesti kultuurimaastikul tegutsejate värvikat spektrit. Žürii liikme Kaarel Kuurmaa sõnul on hea meel, et portreteeritavate näol on tegemist inimestega, kes on juba andnud suure panuse oma valdkonna tipptegijana parema, ilusama, targema ja kokkuhoidvama Eesti tervikuks sidumisel. Kõigil neil, kellest filmiportreed valmivad, on oma unikaalsed oskused ja teadmised jalgpallist teoloogia ja klassikalise filoloogiani, balletist õigusteaduseni ning ühiskonnateadustest dokumentalistikani. Loodetavasti viivad valmivate filmide autorid meid lähemale iga portreteeritava unikaalsele elule ja nende tegevusvaldkondade saladustele.

Valituks osutusid järgmised tööd:



"Päevade sõnad. Marju Lepajõe" (F-Seitse OÜ, režissöör Vallo Toomla)

"Monika Mägi" (Einmann Video OÜ, režissöörid Steven-Hristo Evestus ja Ken Saan)

"Mees muinasjutust. Toomas Edur" (Umberto & Ko OÜ, režissöör Ruti Murusalu)

"Vene poisist eestlaste kangelaseks. Konstantin Vassiljev" (Masterplaan OÜ, režissöör Madis Reimund)

"Peep Puksi lugu" (Filmivabrik OÜ, režissöör Raimo Jõerand)

"Rein Taagepera – kahemõtteline Eesti" (Stuudio Navona, režissöör Peeter Simm)

Ka tänavu otsustasid filmide rahastajad eraldada toetused algselt plaanitud viie filmi asemel kuuele. ETV kultuurisaadete toimetaja ja žürii liikme Heidi Pruuli sõnul eristusid väljavalitud projektid ülejäänutest reljeefselt ning žürii otsus oli üsna üksmeelne. "Valikus on tagasivaatelisi töid, milles koos portreteeritavaga jäädvustuvad ta mõttekaaslased ja ajastu; on tänapäeva kangelaste edulood ja mõõnad ning kaasaja kultuuriloo mõtestaja murelik vaade eesti keele tuleviku ja hariduse olukorrale. Loodan siit kaalukat lisa eelmise aasta konkursivooru kuuele filmile, mis on juba valmimisjärgus. Neis on jäädvustatud lavastaja Kalju Komissarov, režissöör-operaator Rein Maran, vitraažikunstnik Dolores Hoffmann, vaimulik ja tõlkija Vello Salo, helilooja Tõnu Kõrvits ning punkpoeet Freddy Grenzmann."

Tänavuse konkursi žüriisse kuulusid Karin Reinberg, Riho Västrik, Marek Tamm, Kaarel Kuurmaa ja Heidi Pruuli. Filmid valmivad 2018. aastal. Kinodesse ja ETV ekraanile jõuavad need 2019. aasta jooksul.