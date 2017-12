Juhan Maiste räägib "Plekktrummis" pärandi kujunemisest

Kunstiajaloolane Juhan Maiste on kirjutanud, et elame maailmas, kus igaühel on lisaks kohustusele mäletada ka õigus omaenda mälule. Kuidas kujuneb pärand ja sünnivad klassikud? Kunstiajaloolane Juhan Maiste on "Plekktrummil" külas esmaspäeval, 11. detsembril kell 21.35 ETV2-s.