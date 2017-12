Kontsert toob kokku Eesti kitarriparemiku, lauljad ja pärismusmuusikud

Nii kohtuvad kahel õhtul Tallinna ja Tartu Jaani kirikus Riho Sibul, Vaiko Eplik, Mari Jürjens, Mari Kalkun, Lepatriinu (ehk Triinu Paomets), Jaak Johanson ning Andre Maaker.

Kontsertidel "Laulvad kitarrid" tõlgendavad eripalgelised muusikud üksteise loomingut. Tulemata ei jää ka üllatused, lubavad esinejad. Loodusest, luulest ja eesti rahvalaulust inspiratsiooni ammutav eksperimentaalmuusik Mari Kalkun ütleb, et Riho Sibulaga on nad koos varemgi üles astunud, kuid esimest lavakohtumist Vaiko Epliku, Ain Agana, Mari Jürjensi ja teistega, ootab ta suure põnevusega. Mari lisab, et nende muusika on Eesti tipp.

“Viljandi Kitarrifestival püüab alati üllatada omanäoliste eesti muusikute soolokavadega. Töö selle kontserdi kavaga algas juba aasta eest”, selgitab festivali asutaja ja kunstiline juht Ain Agan. “Laulvad kitarrid” on mind sügavalt puudutanud ning olen siiralt rõõmus, et saame seda helivõlu nüüd publikuga jagada”, lisab Agan.

Tõusev täht Lepatriinu võtab eelseisvad kontserdid kokku järgmiste sõnadega: “Minu jaoks on esmakordne kogemus on esineda nii mitmete erinevate ja suurepäraste muusikutega ühel laval ja seda veel kaunil jõulueelsel ajal kirikus. Enneolematu – seega ka kindlasti märkimisväärne”!

Kontserdid toimuvad 15. detsembril kell 19 Tartu Jaani kirikus ning 16. detsembril kell 19 Tallinna Jaani kirikus.