Rein Lang: mõned kultuurilehed võiksid ilmuda vaid veebis

Täna selgunud uudise kohta, et riik asub toetama ka "Müürilehe" väljaandmist, lausus Lang: ""Müürilehe üle on väga hea meel. "Müürileht" on hetkel üks paremaid kultuuriväljaandeid, aga on miljoni dollari küsimus, kui palju üldse peaks olema neid väljaandeid, mis ilmuvad riigi toel. Siin on minu jaoks dilemma: kultuuriajakirjanduse esmane funktsioon on anda tagasisidet loojale kultuuriikriitika näol. Ja kui see kõik on väga pihustunud, siis muutub sellle tagasiside jälgimine lootusetuks. Kuskil peab olema optimium."

Langi sõnul on Eesti valinud suhteliselt unikaalse tee – loonud sisuliselt riikliku kirjastuse, millel on suur hulk väljaandeid. "Iseenesest peaks see kirjastus olema see koht, kus seda kõike analüüsitakse - et see tagasiside ei pihustuks ning et samal ajal säiliks ka mingi arvamuste paljusus ja konkurents. Iseenesest on sellel kirjastusel olemas nii juhatus kui nõukogu, neilt ootaks, et nad analüüsiksid seda olukorda enam. Seal ei ole ju tegelikult toiminud muid muudatusi peale "Müürilehe" võtmist riigi pajukile, ehkki Müürileht on saanud ju toetust ka enne seda Kultuurkapitalilt." Lang toonitas, et mingeid muid muudatusi pole tehtud, et ehkki maailm ja tehnoloogia meie ümber on muutunud.

"Poliitiliselt on keeruline, sest need paarsada inimest, kes on harjunud paberlehte lugema, tõstavad mõne väljaande veebi kolides tohutut lärmi, aga see tuleks siiski üle elada ja suhtuda asjadesse ratsionaalselt," leidis endine kultuuriminister.

"Tähekest" pole tema sõnul mõtet veebi viia. "Selle lugejaskond on selline, kellele meeldib lehti keerata veel paberil. Mina tahaksin näiteks väga teada saada, kui suur "Sirbi" tiraaž on, sest kõigi maakonnalehtede tiraaž on kätte saadav, aga "Sirbi" oma ei ole," märkis ta.

Lang lisas, et ise hangib ta kultuurialast infot igalt poolt. "Mina ei ole siiski keskmine kultuuritarbija, aga ERR-ilt ma ootaks rohkem süvaanalüüsi ja kultuuriportaali arendamist. Kultuuri poolele tuleks paigutada rohkem ressursse ja see on üks tänuväärne töö," arvas ta.

Sama soovitus oli eksministril ka päevalehtedele. "Ehkki peab ütlema, et Postimehe kultuuriküljed on juba päris head," lõpetas ta.