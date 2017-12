Kahe teatri ühisetendus peegeldab ajaloo kibedat tõde

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Nädal enne esietendust kohtusid Linnateatri Teatrisõprade klubis ajaloolased David Vseviov ja Ott Sandrak ning "Kirsiaia" lavastaja Elmo Nüganen, et murda müüte, anda vastuseid ning selgitada tagamaid, milline oli olukord Venemaal 20. sajandi alguses ning miks just "Kirsiaed" on üks olulisemaid maailmadramaturgia meistriteoseid.

Sihtasutuse Kultuurileht nõukogu esimees Toomas Väljataga tunnistas, et kultuuriväljaannete lugejaskond Eestis on aasta-aastalt kahanenud. Seoses Müürilehe sihtasutuse rüppe võtmisega uurisimine, milline seis on selles vallas praegu ja mida võiks tuua tulevik.

"Väga paljud lood, mida lavastaja rääkis on tema emast, isast, vanavanematest, õpetajatest. Eks need on ikkagi mälestused, sest meie trupis otseselt ju kedagi ei ole, kes mäletaks. Aga lugusid rääkisime küll," selgitas ta.

Kuressaare linnateatris aitab vaatajal etenduse atmosfääri minekule kaasa teatri fuajeesse üles pandud näitus. Ka näitlejad on rolli tarbeks lisaks tekstide õppimisele taustauurimuslikku tööd teinud. Kuressaare linnateatri direktor ja tädi Berta osatäitja Piret Rauk selgitas, et proovides vahetati palju lugusid.

Lavastuse tegevuskoht - Kaarnakivi - on üks Eestimaa talu eelmisel sajandi 50. aastatel, kuhu on perenaiseks jäänud ainsana küüditamistest pääsenud noor, 18 aastane Ilse. Ilsel tuleb hakkama saada nii enda sisemiste kaemustega kui ka kogu eluoluga, kirjeldab Aktuaalne Kaamera .

Teatrisari "Sajandi lugu" on jõudnud viiekümnendatesse aastatesse. Endla teatri ja Kuressaare linnateatri ühislavastus on "Kaarnakivi perenaine". Andrus Kivirähki näidendil põhinevat lavastust mängitakse nii Pärnus kui Kuressaares.

