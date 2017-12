Illustraator Piret Räni esitleb "Ugrilase värviraamatut"

Autor ütles, et “Ugrilase värviraamat" on soomeugri ilmapildi graafiline käsitlus. "Minu kunstnikunägemus meie kultuurilisest omailmast. Siit leiab palju Eesti rahvusornamentikat ja -mustreid, vihjeid ugri rahvaste müütidele ning minu pildilisi tõlgendusi loomislugudest ja metsarahva elutunnetusest," kirjeldas ta. "Raamat sobib nii meie rahvuskultuuri tutvustajaks sõpradele teistest kultuuridest kui ka eestlaste endi identiteedi mõtestajaks. Värvimismeditatsiooni ajal võib mõtiskleda meie kultuuri, ajaloo, eestlaste hingepildi, ugriluse ja mütoloogiate üle. Piltide värvimine pole kohustuslik.

Räni sõnul soovib ta näidata, et termin "rahvuslik" võib ka nüüdisaegses kultuuripildis olla positiivne. "Kuigi poliitiliselt on mõiste “põlisrahvus” devalveerunud ega viita enam iidsetele pärimustele, on kultuuriliselt oma juurte tunnetamine paljudele inimestele vajalik," märkis ta. "Valisin oma uuemate joonistuste tutvustamiseks žanri, mis on inimestele lähemal kui kunstigalerii ja seisab riiulites kauem kui näituse lahtiolekuaeg - värviraamat."

Räni lisas, et praegusel värviraamatute kõrgajal näeb ta võimalust pakkuda sellesse žanrisse põnevamat ja vaimuavardavamat alternatiivi, mis peaks kõnetama just ugrilaste ajukäärusid ja hingekeeli. "Ugirlase värviraamatu" piltidest on koostatud ka näitus.