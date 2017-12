Minister Indrek Saar: Eesti ja Prantsuse kultuurikoostöö on hea ja tugev

Visiidi käigus avas kultuuriminister Pariisis Eesti disaininäituse, samuti kohtub ka Prantsuse filmivaldkonna esindajatega ning Eesti aukonsulitega Prantsusmaal.

Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas, et Eesti ja Prantsusmaa suhted on läbi aegade olnud head, kuid kultuurisuhteid võib pidada lausa eriliselt headeks ja tugevateks. "Prantsusmaa on olnud vastuvõtlik pinnas Eesti kultuuri tutvustamisel kirjandusest muusikani ning teatrist filmini. Eesti kultuuri kaasaja suurkujud nagu Arvo Pärt, Paavo Järvi ja mitmed teised on prantslaste seas hästi tuntud ja armastatud," ütles Saar.

Minister lisas, et Eesti kultuur kogu oma rikkuses on olnud viimasel paaril aastal olnud fookuses erinevatel Prantsuse festivalidel ja Eesti kultuurikollektiive on mainekate Prantsuse auhindadega ka pärjatud. "Usun, et Eesti EL eesistumise kultuuriprogramm ja EV100 välisprogrammi kultuurisündmused aitavad tõsta Eesti kultuuri prantslastele veelgi lähemale tuua," ütles Saar.

Täna õhtul kell 18.30 kohaliku aja järgi avatab kultuuriminister Pariisi kultuurikeskuses La Cité de la Mode et du Design Eesti disaini tutvustava rändnäituse "Size Doesn`t Matter". Eesti Disainerite Liidu näitusel on esindatud üle 50 disaineri looming (kuraator Ilona Gurjanova). Eelnevalt on ekspositsiooni olnud võimalik näha Brüsselis, Tallinnas, Viinis, Stockholmis, Caenis ja Londonis. Väljapanek on pühendatud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele ning Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Näitus on avatud Pariisis 8.detsembrist kuni 21. jaanuarini 2018.

Homme on kultuuriministri visiidi kavas kohtumised Prantsuse riikliku filmikeskuse (CNC) esindajatega. Kohtumistel arutatakse kahe riigi kaastootmisvõimalusi, tutvutakse prantsuse filmikeskuse CNC poolt väljatöötatud filmide toetusmehhanismidega ja külastatakse riiklikku kinoteeki Cinémathèque Française'i. Kohtumistel osaleb ka Eesti Filmiinstituudi juhataja Edith Sepp.

Kultuuriminister kohtub homme ka Eesti saadikuga UNESCO juures Ingrid Ameriga ning külastab UNESCO peamajas eksponeeritavat Eesti EL eesistumisele pühendatud näitust Seto folkloorist "Peakattega naised". Näituse koostaja on Andreas Kalkun (Eesti Rahvaluule Arhiiv), kujundajaks Agnes Ratas.

Kultuuriministri visiidi lõpetab kohtumine Eesti aukonsulitega Prantsusmaal. Eesti Saatkonnas toimuval kohtumisel tutvustab kultuuriminister aukonsulitele Eesti EL eesistumise prioriteete kultuuris, audiovisuaalvaldkonnas ja spordis ning Eesti EL Nõukogu eesistumisele ja Eesti Vabariik 100 pühendatud kultuuriprogrammi.