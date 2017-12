Eesti Rahvusmeeskoor esitab Estonias Soome pidustusteks valminud kava

Kontserdi kavas oli kaks esiettekannet – Lotta Wennäkoski "Uniin asti" ning Magnus Lindbergi "Tempus fugit". Mõlemad teosed on loodud Soome juubeliks. Loomulikult kõlas kontserdil ka soomlaste rahvuslik uhkus – Sibeliuse "Kullervo", mille kohta kirjutas helilooja kaasaegne Oskar Merikanto Soome Päevalehes: "See on kõige mõjuvam ja võimsam teos, mida soomlase pliiats eales on kirjutanud".

Musiikkitalo suure saali 1704 kohta müüdi viimseni välja juba neli kuud tagasi, nii oli kõigil kohaletulnuil võimalus kontserti otseülekandes jälgida Kansalaistoril, Musiikkitalo hiiglaslikult led-ekraanilt. Soome Raadio Sümfooniaorkestri peadirigendi Hannu Lintu sõnul kogunes suurkontserdi finaaliks väljakule sadu inimesi, ning kontsert lõppes ühise Finandia laulmisega.

Sama kavaga kontsert toimub laupäeval kell 19 Estonia kontserdisaalis.

Esinevad:

Soome Raadio Sümfooniaorkester

Eesti Rahvusmeeskoor

Niina Keitel (metsosopran), Tuomas Pursio (bariton)

Dirigent Hannu Lintu

Kavas:

Magnus Lindberg. "Tempus fugit"

Sibelius. "Kullervo- sümfoonia" op. 7