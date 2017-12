Eesti Kammerkooride Liit jagab publikuga jõuluootust

Haydni ja Durante säravat muusikat esitavad Tallinna Kammerorkester, Ene Salumäe (orel), solistid ja EKKLi koorid Collegium Musicale, Sireen, Crede, SoLeMiJo ja Helü. Dirigent on Tõnu Kaljuste.

Kavas:

Haydn "Missa Sancti Nicolai"

Durante "Magnificat"

Solistidena astuvad kuulajate ette Marta Paklar (sopran, Eesti/Saksamaa), Annely Leinberg (alt, Eesti/Holland), Endrik Üksvärav (tenor, Eesti/Holland), Benjamin Kirk (bariton, Suurbritannia/Eesti).

Marta Paklar (sopran) kogub kiirelt tuntust nii solisti kui ka ansamblilauljana ning tema särava ja selge tämbriga häält võib kuulda nii kodu- kui välismaise publiku ees. Ta töötab regulaarselt selliste ansamblitega nagu Collegium 1704, Madalmaade Bachiühing ja Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble ning kodumaiste kollektiividega Floridante ja Studio Vocale.

Marta Paklar õppis Tallinna Georg Otsa nim. muusikakoolis prof. Marika Eensalu juures klassikalist laulu ning astus seejärel Haagi Kuningliku konservatooriumi vanamuusikaosakonda, mille lõpetas 2016. aastal bakalaureusekraadiga Maria Acda lauluklassis. Ajaloolise esituspraktika professionaalidest juhendasid teda Peter Kooij, Jill Feldman, Pascal Bertin, Robin Blaze ja Michael Chance. Hetkel jätkab ta õpinguid Prof. Angelika Luz’u juures Saksamaal Stuttgardis (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst). Ta on osalenud tunnustatud lauljate Lynne Dawson, Emma Kirkby ja Daniel Taylor meistrikursustel ning töötanud lavastaja Elsina Janseniga.

Annely Leinberg (alt) alustas oma muusikalist teekonda viiuliõpingutega, mis jätkusid Tallinna Muusikakeskkoolis ning mille kõrvalt asus ta laulma Eesti Televisiooni tütarlastekooris. 2015 omandas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias magistrikraadi muusikapedagoogika erialal, olles samaaegselt alustanud õpinguid klassikalise laulu erialal Tallinna Georg Otsa nim muusikakoolis Maria Eensalu lauluklassis. 2016. aastal jätkas ta klassikalise laulu õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, kust suundus 2017. aasta sügisel Hollandisse, Utrechti Konservatoriumisse.

Endrik Üksvärav tenor ja dirigent, on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (2004, Olev Oja dirigeerimisklass) ning omandanud samal erialal ka magistrikraadi (2011, Hirvo Surva dirigeerimisklass). Õppinud lisaks trompetit (Aavo Ots) ja metsasarve (prof Kalervo Kulmala). 2010. aasta sügisel pani ta aluse kammerkoorile Collegium Musicale. 2012. aastal asus ta õppima vanamuusika laulu Haagi Kuninglikus Konservatooriumis ning jätkas 2014 magistriõppes (Peter Kooij, Michael Chance ja Jill Feldmann). Viimase kolme aasta jooksul on Endrik Üksvärav astunud regulaarselt solistina üles nii Eestis kui Hollandis.

Benjamin Kirk (bariton) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koorijuhtimise magistriõppe Tõnu Kaljuste käe all ning täiendanud end Inglismaal Kuninglikus Muusikaakadeemias Patrick Russilli juhendamisel. Täna on tal käsil magistrikraadi õpingud EMTA orkestridirigeerimise klassis (erialaõpetajad Paul Mägi ja Tõnu Kaljuste). Kirk on töötanud koosseisudega nagu BBC Singers, Berliini Raadiokoor, Sloveenia Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Corelli Music, Voces Musicales, Collegium Musicale. 2017. aastal sügisel alustas ta tööd Tallinna Kammerkoori peadirigendi ja kunstilise juhina.

Kammerkoor Helü (endise nimega E STuudio kammerkoor) tegutses varem projektipõhiselt, kuid viimase kolme aastaga on sellest kujunenud ühtehoidev seltskond, kes naudib iganädalast musitseerimist ja teineteise seltskonda. Koori nimi Helü tähendab võru murdes "häält", "heli" või "häälikut". Kammerkoor Helü repertuaari kuulub kodumaistest heliloojatest Pärdi, Tormise, Kreegi, Uusbergi ja Kõrvitsa looming, välismaiste heliloojate seast on koor esitanud Rautavaara, Mäntyjärvi, Ešenvaldsi, Ticheli, Williamsi ja teiste teoseid.

Kammerkoor Crede tegutseb aastast 1987 Tallinna Püha Vaimu kiriku tiiva all. Kord kuus lauldakse pühapäevasel jumalateenistusel, aeg-ajalt sisustatakse koorimuusikaga esmaspäevaseid muusikatunde. Seda väikest koori ühendab usk muusikasse ja selle väesse, tuntakse rõõmu kokku kõlamisest ja koos olemisest. Aastast 2014 on Kammerkoor Crede dirigent Kristina Sildos.

Kammerkoor SoLeMiJo sai alguse 2001.aastal ja tegutseb Tartus. Koori repertuaar on lai hõlmates koori-, kiriku-, pop- ja ka rahvamuusikat. Neist viimast vürtsitavad lauljad rahvalike riiete, liikumise ja pillidega. Koori dirigendid on Nele Valdru ja Ruth Kuhi.

Kammernaiskoor Sireen loodi 2011. aasta novembris pikka aega koos laulnud sõpruskonna pinnalt. Taotletakse tummist ja lummavat kõla, sidudes naiskoorile omase heliseva kõlavärvi selge vokaaliga. Tegemist on amatöörkooriga, kus laulavad harrastusmuusika profid kogu oma kire, kogemuse ja sügava musikaalsusega. See teeb Sireenist paindliku ja vastutustundliku partneri ka kõikvõimalikeks žanriülesteks ja harjumuspäratuteks kooslusteks – olgu nendeks siis punkkontserdid, lavastused, ooperid või klassikalised suurvormid.

Kammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.

Eesti Kammerkooride Liidu Jõuluootuskontsertide traditsioon sai alguse 2004. aastal, mil kontsertidega koguti raha Eestimaa kirikute toetuseks.