Ilmus raamat Aarne Ükskülast

"Aarne Üksküla"

Fotosulg 2017

Raamatu koostaja, teatrikriitik ja -uurija Rait Avestik on pea 800-leheküljelise ja 200 fotoga teose eessõnas kirjutanud järgmist: "Aarne Üksküla on üks neid väheseid, kes eesti rahva jaoks identifitseerub eesti teatriga (ilmselt ka teleteatriga, kuid miks mitte ka raadioteatriga). Sestap ei vaja tema nimi tutvustamist. Küll aga vajab seda nime taga olev. Ja mitte ainult tutvustamist. Käeshoitav teos on 20. sajandi teise poole ning 21. sajandi alguse ühe võimsaima ja armastatuima (rahvaga sama meelt on ka mitme põlvkonna teatrikriitikud) teatri- ja filminäitleja ning näitlejate õpetaja elu ja loomingu jäädvustamispüüe. Säilitamiskatse. Koondamine."

Raamatus räägib oma elust ja tööst Aarne Üksküla ise ning Aarne Üksküla elust ja loomingust räägivad paljud tema kolleegid erinevatest teatritest, sõbrad, õpilased lavakunstikoolist ning teatri- ja filmivaatlejad. Lisaks arhiivi- ja varem trükis ilmunud materjalidele võtavad raamatus olulise osa rohkem kui 60 selle töö jaoks tehtud intervjuud.

"Kõige tähtsam on inimeses headus“, on Aarne Üksküla öelnud. See raamat sellest räägibki.