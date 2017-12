Berliinis avatakse näitus Arvo Pärdi Keskuse arhitektuurist

Nädal enne esietendust kohtusid Linnateatri Teatrisõprade klubis ajaloolased David Vseviov ja Ott Sandrak ning "Kirsiaia" lavastaja Elmo Nüganen, et murda müüte, anda vastuseid ning selgitada tagamaid, milline oli olukord Venemaal 20. sajandi alguses ning miks just "Kirsiaed" on üks olulisemaid maailmadramaturgia meistriteoseid.

Seitse aastat on Maarja Magdaleena kogudus koos käinud sõna otseses mõttes põranda all - nende pea kohal asub Mustamäe Linnaosavalitsus. Peatselt on lootust uuele, juba kerkivale hoonele.

Arvo Pärdi Keskuse on 2010. aastal asutanud Arvo Pärt ja tema perekond eesmärgiga luua võimalused helilooja loomingulise pärandi säilitamiseks ja mõtestamiseks tema emakeelses keskkonnas. Laulasmaal asuva Arvo Pärdi Keskuse süda on füüsiline ja digitaalne arhiiv, mille kõige väärtuslikum vara on käsikirjaline noodimaterjal, teoste erinevad visandid ning skeemid. Eriilmelise arhiivimaterjali hulka kuuluvad veel kirjavahetus teoste tellijate, kirjastajate ja esitajatega, tuhanded fotod, salvestised erinevatel helikandjatel, filmid ning teised helilooja elu, loomingut ja retseptsiooni puudutavad materjalid.

