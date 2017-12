Risto Joost Kuno Arengust: uhkus ja kirg muusika vastu kandis teda kogu elu

"Ausus, täpsus, korrektsus ja kirglikkus olid need võtmesõnad. See oli mootor, mis teda üleval hoidis. Lisaks traditsioon tema enda õpetajate ja Gustav Ernesaksa kaudu. Uhkus ja kirg muusika vastu kandis teda kogu elu," rääkis aastatel 1998-2002 Eesti Muusikaakadeemias Arengu käe all õppinud Joost ERR-ile.

Joosti sõnul tajus ta juba Tallinna Muusikakeskkoolis Anneli Mäeotsa käe all koorijuhtimist õppides, et teda valmistatakse ette jätkama muusikaakadeemias õpinguid professor Kuno Arengu juhendamisel.

"Professor Arenguga oli ette räägitud, et ma lähen tema juurde õppima ja õnneks see kõik nii ka läks. See energia, mida ma tajusin oli, et professor Areng on karismaatiline, energiline ja aus muusik. Kõik need aastad, mis ma tema juures õppisin, möödusid väga intensiivse töötähe all. Aga just tema olemus oli see, mis jättis kõige suurema jälje."