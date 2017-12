Tantsumaraton kogub annetusi liikumispuuetega inimeste heaks

Nädal enne esietendust kohtusid Linnateatri Teatrisõprade klubis ajaloolased David Vseviov ja Ott Sandrak ning "Kirsiaia" lavastaja Elmo Nüganen, et murda müüte, anda vastuseid ning selgitada tagamaid, milline oli olukord Venemaal 20. sajandi alguses ning miks just "Kirsiaed" on üks olulisemaid maailmadramaturgia meistriteoseid.

Seitse aastat on Maarja Magdaleena kogudus koos käinud sõna otseses mõttes põranda all - nende pea kohal asub Mustamäe Linnaosavalitsus. Peatselt on lootust uuele, juba kerkivale hoonele.

Seoses tantsumaratoni väljakuulutamisega korraldas STL koos ETV-ga aktsiooni, kus tantsijad Marta Vunš, Helina Karvak ja Edgar Vunš tantsivad täna ETV majas alates Terevisioonist kuni Ringvaateni - see tähendab täpselt 12 tundi. Huvilised on oodatud tantsijatele kaasa elama ning võib ka kohale minna ja tantsijatega liituda.

Tantsumaratonide hiilgeaeg oli 1920.–30. aastate Ameerika Ühendriikides, kus suure depressiooni ajastul sai tantsimisest vahend raske olevikuhetk unustada. Tänapäeval on see laialt levinud USA ülikoolides heategevusliku üritusena. Sündmusega tutvustatakse tantsumaratoni kui kultuurinähtust ja soovitakse suurendada liikumis- ja tantsualast teadlikkust.

Võitjaks saab osaleja, kes on algusest peale järjest tantsinud, näidanud välja aktiivsust ning lõpetab tantsupõrandal kõige viimasena. Publik on oodatud võistlejaid toetama ja oma sõpradele kaasa elama. Osalejaks saab end registreerida 8.-22. detsembrini STL-i kodulehel

