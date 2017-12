Kirjanduskriitika auhinna võitis Berk Vaher

Nädal enne esietendust kohtusid Linnateatri Teatrisõprade klubis ajaloolased David Vseviov ja Ott Sandrak ning "Kirsiaia" lavastaja Elmo Nüganen, et murda müüte, anda vastuseid ning selgitada tagamaid, milline oli olukord Venemaal 20. sajandi alguses ning miks just "Kirsiaed" on üks olulisemaid maailmadramaturgia meistriteoseid.

Berk Vaher on kirjanik ja kriitik. Ta on ametis Tartu Ülikooli õppejõu ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimehena.

Berk Vaheri arvustus on kirjutatud Aarne Rubeni romaanile „Talvehommiku härmas kindakirjad. Mõistatuslik lugu Djatlovi kurust“. Arvustus tegeleb teosega metoodiliselt, mõtted on väljendatud selgelt ja kõik väited kriitiku poolt põhjendatud. Lugemist rikastab isikupärane keel, mis heale kriitikale omaselt ei ole aga eesmärgiks omaette.

