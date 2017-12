Ansambel U: kontsertsarjas kõlavad kaks maailma esiettekannet

Kavas on Páll Ragnar Pállsoni "Lucidity" flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole, löökpillidele ja klaverile (2017, esiettekanne), Tatjana Kozlova-Johannese "Nurgad" flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole, löökpillidele, klaverile ja elektrikitarridele (2017, esiettekanne), Marianna Liigi "Ebakorrapärane pärl III" flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole, löökpillidele ja klaverile (2014) ning Elis Vesiku "To Become a Tree" flöödile, klarnetile, viiulile, tšellole, löökpillidele ja klaverile (2016).

Nagu URR kontsertidel tavaks, avavad U: liikmed Taavi Kerikmäe ning Tarmo Johannes kontserdi teemat, tutvustavad heliloojaid ning esitamisele tulevaid teoseid.

Ansambel U: on hetkel kõige aktiivsem ning tunnustatum nüüdismuusika ansambel Eestis ning on väga hinnatud oma põneva kõlapildi ning väljakutsuvate kavade poolest. Lisaks ohtratele esinemistele Eestis on U: tutvustanud eesti muusikat aastate jooksul Euroopas, Brasiilias ja USA-s. 2016 aastal esines U: esimese eesti ansamblina mainekal Veneetsia muusikabiennaalil. Ansambel asutati 2002 aastal Taavi Kerikmäe ning Tarmo Johannese poolt ning töötab ilma dirigendita. "URR" on ansambel U: 2013. aastal algatatud kontserdisari, kus U: tutvustab erinevaid olulisi teemasid nüüdismuusikas.

Kontsert toimub koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi toetusel. Kontserdist toimub otseülekanne Klassikaraadio eetris