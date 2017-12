Stefan Leisering: Jazzanova viis klubi elutuppa ja elutoa klubisse

Jazzanovat võib pidada nu-jazzi pioneeriks. Kas nu-jazz eksisteerib tänaseni?

Žanrinimetuse nu-jazz on meile andnud teised, ise paigutame end kuskile hip-hop'i, soul'i, house'i ja Brasiilia muusika vahepeale.

Kuidas peaks kutsuma moodsat muusikat, mis segab jazzi ja elektroonikat?

Las meie teeme muusikat ning teised annavad nimesid. Meile meeldib olla Jazzanova.

Teie viimasest plaadist "Of All The Things" on möödas üheksa aastat. Millal plaanite välja anda uue albumi?

Uus plaat ilmub 2018. aasta juunis. Seal löövad kaasa mitmed varasemad vokalistid, nende seas näiteks Paul Randolph ja Ben Westbeech. Samas võib nende kõrvale oodata ka uusi tegijaid.

Te olete eri projektides aktiivne ka DJ'na. Kui püsiv on Jazzanova bändina?

Jazzanova ei olnud kunagi ainult DJ-põhine projekt, vaid pigem mõeldud just stuudiosse. Võib öelda, et me oleme toonud klubi elutuppa ja elutoa klubisse.

Me reisime ringi samal ajal nii DJ'de kui ka bändina, ning seda ei plaani me muuta.

Mis žanrile te oma viimase aja muusikas keskendute?

Nagu varem mainitud, ei huvita meid puhtad žanrid, vaid muusika üldiselt. Üritame vaadata muusikat avatud meelega.

Kas tunnete, et olete kirjutanud end elektroonilise muusika ajalukku? Kas võib öelda, et te olete muutnud jazzi uuesti lahedaks?

Ma loodan, et oleme kirjutanud, kuid see on teiste otsustada. Jazzi lahedaks muutmine sai alguse 1990. aastatel, kui hakati leidma lugusid, mida saab mängida pidudel, avades uksed inimestele, kes kartsid jazzi ja sealseid keerukaid kompositsioone.

Hetkel oleme me õnnelikud, et noored inimesed uurivad artiste nagu Sun Ra ja Miles Davis, aga ka uusi tegijaid, nende näiteks Kamasi Washington ja Ezra Collective.

Mida ootate Tallinna kontserdilt? Te pole siin kunagi varem mänginud.

Aastaid tagasi oli meil väga lõbus kontsert Muhu saarel. Ootame väga, et uuesti Eesti fännidega pidutseda.