Peeter Helme raamatusoovitus: "Juudi köök"

Olen küll teinekord mõelnud, et arvestades maailmas valitsevat kokaraamatute ületootmist, võiks nende kirjutamise näiteks pooleks sajandiks keelustada, sest muidu ei jõua mitte keegi proovida ära kasvõi väikest osa kõikidest retseptidest. Tegelikult muidugi pole asi nii lihtne ning ikka ja jälle ilmub mõni põnev kokaraamat, mille retsepte tekib endalgi tahtmine katsetada.

Üks selline on hiljuti kirjastuses Pegasus ilmunud Salmen Šoisi "Juudi köök". Eestis ja Iisraelis kokakutse omandanud autor toob siin ära viiskümmend iseloomulikku ja võrdlemisi lihtsalt valmistatavat juudi rooga. Teos algab aga mahuka sissejuhatusega juudi kultuuri ja ajalukku, autor annab eriti põhjaliku ülevaate juutide usupühadest – on see ju tihedalt seotud toitumistavadega – ja muidugi sellest, mis on koššer. Šois võtab eraldi ette toitumisreeglid rühmiti: lihatoidud ja linnuliha, piimatoidud, liha- ja piimatooted ja nii edasi. Puutumata ei jää ka alkohol – nii eesti kui juudi kultuuris oluline nähtus, öelgu ministrid mida tahes...

Aga jah, raamatu sajaseitsmekümnest leheküljest sadakakskümmend võtavad enda alla retseptid. Need on jagatud üheksasse rühma alustades dippidest – Lähis-Ida köögis väga armastatud nähtus ja lõpetades dessertidega. Sinna vahele jäävad eelroad, salatid, supid, köögivilja-, kala- ja liharoad ning küpsetised.

Salmen Šoisi valik on huvitav ja nagu autor raamatus osutab, ongi tänapäeva juudi köök üks põnev segu, kus kohtab mõjusid nii Lähis-Idast, kus asub Iisrael, kui paljude juutide kodumaaks olnud piirkondadest: Ida-Euroopast, Hispaaniast, Põhja-Aafrikast, Kesk-Aasiast. Nii ongi raamatus kõrvuti sellised toidud nagu lähisidapärased baklažaaniroad või tänu marssal Mannerheimile Soome rahvustoiduks muutunud Ida-Euroopa juudi heeringaroog foršmak. Samuti leiame siit magushapu kapsa-, peedi- ja tomatisupi, mis – proovisin järele – maitseb ka Eesti köögiga harjunud inimesele väga koduselt, või tõeliselt lõunamaiselt mõjuva läätse püreesupi.

Jah, toite on palju, nad on tõesti äärmiselt erinevad ja iseloomustavad juudi maailma kirjusust. Üks on siiski Salmen Šoisi valikule ühine: siin pole mitte midagi ülejõukäivat ka nii-öelda pühapäevakokale. Tore on seegi, et lisaks lihtsalt ilusatele värvilistele toidupiltidele on "Juudi köögis" ka joonised toidu valmistamisest: kuidas hakkida foršmaki-heeringas peeneks, kuidas valmivad õiged kreplah’id või kuidas teha haala-palmikuid.

Nii et tegu on tõesti igati professionaalse kokaraamatuga, mille puhul annab tunda, et see pole tõlkeraamat – neis on tihti kummalisi toiduainete nimetusi või retsepte, mille tooraineid Eestist ei saa. Samuti saab lugedes aru, et raamatu autor on ise professionaalne kokk: ta oskab hinnata seda, mida ja kuidas on võimalik ka kodustes tingimustes teha. Raamatule lisab kasutusväärtust ka toitude valik – tasakaalus on ühelt poolt tõeliselt eksootilised ja teisalt meiegi köögis kodunenud ja tuttavad road. Lisaks on valik üsna tervislik, mistõttu on "Juudi köögi" retseptid heaks alternatiiviks eestlaste üldiselt raskepärasele talvisele menüüle.