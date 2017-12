Halvad Read. Kas teeme kebo, Keiti Vilms?

Nädal enne esietendust kohtusid Linnateatri Teatrisõprade klubis ajaloolased David Vseviov ja Ott Sandrak ning "Kirsiaia" lavastaja Elmo Nüganen, et murda müüte, anda vastuseid ning selgitada tagamaid, milline oli olukord Venemaal 20. sajandi alguses ning miks just "Kirsiaed" on üks olulisemaid maailmadramaturgia meistriteoseid.

Säutsupääsukesena tuntud Keiti Vilms rääkis, kuidas tema isik on olnud teemaks (ilmselt igavlevatele koduperenaistele) perekool.ee-s, kes arutavad, millega ta üldse tähelepanu on ära teeninud ja kas tegu on mõne järjekordse staarblogijaga. Lisaks saab Keiti sotsiaalmeedias erakirju ka eriti kiindunud fännidelt, kellest üks - jäädes eelnevalt mitme vastuseta - pidas kolmandal katsel vajalikuks läheneda üsna otse: "Kas teeme kebo vä?"

