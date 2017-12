Eesti keel on saanud kümne aastaga tuhandeid uusi sõnu

Nädal enne esietendust kohtusid Linnateatri Teatrisõprade klubis ajaloolased David Vseviov ja Ott Sandrak ning "Kirsiaia" lavastaja Elmo Nüganen, et murda müüte, anda vastuseid ning selgitada tagamaid, milline oli olukord Venemaal 20. sajandi alguses ning miks just "Kirsiaed" on üks olulisemaid maailmadramaturgia meistriteoseid.

Kalamburist ja keelepropageerija Keiti Vilms uuris värsket üllitist ning tõi välja põnevaid leide. "Põnev sõna on luhvel, mis on nii lusikas kui ka kahvel," tõi Vilms näite.

Uudissõnastiku põhi on laotud nendest uutest sõnadest, mis on lisatud õigekeelsussõnaraamatu 2006. ja 2013. aasta trükki. Uudiskeelendid on varustatud seletuste ja hinnangutega.

21. sajand on toonud eesti keelde paar tuhat uut sõna. Näiteks on viimastel kümnenditel juurdunud aiapäkapikk, kommentaarium ja lohutustoit.

