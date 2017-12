Vanemuse suure maja sünnipäeval saab näha klassikalise balleti pärle

Klassikaline ballett on võlunud vaatajaid pea kolm sajandit ja jätkuvalt imetletakse balleti esteetilist ja nauditavalt keerulist tehnikat, selle voolavaid ja samas täpseid liigutusi ning õhulist olemust.

Balletinumbrid on pärit tuntud ballettidest nagu "Pähklipureja", Luikede järv", "Uinuv kaunitar", "Sülfiid", "Onegin", "Casanova" jt.

Gala kunstiline juht on Mare Tommingas. Tantsivad Vanemuise balletiartistid ja külalissolistid.

Klassikagala etendused toimuvad 9. detsembril ja 22. aprillil kell 19 Vanemuise suures majas.

1967 avas publikule uksed Vanemuise suur maja. Poole sajandi taguse, täpsemalt 1967. aasta 9. detsembri Tartu ajalehe "Edasi" esikülje uudis kuulutas: täna õhtul on uue "Vanemuise" avaetendus. "Uus" Vanemuine tähendab siinkohal teatri suure maja avamist, mida tartlased olid oodanud õige pikalt. 1959. aasta 19. mail üle Tartu kärgatanud kõmakas pühkis maa pealt sõjaeelse Vanemuise varemed - uuele hoonele pandi nurgakivi 1960. aastal, ent arhitektide August Volbergi, Peeter Tarvase ja Uno Tölpuse projekteeritud teatrimaja avanes külastajatele alles seitse aastat hiljem.

Avalavastuseks oli ajastu vaimule vastav Eugen Tambergi ooper "Raudne kodu". Avamishetkel oli tegemist Baltikumi moodsaima teatrimajaga, millel olid elektromagnetiliselt juhitav pöördlava, hüdrauliliselt tõstetav orkestripõrand, kallutatavad lavaplatvormid ja muud sensatsioonilised uudsused.

Samast lehest leiab ka teatri juhi Kaarel Irdi kommentaari: "Nende rohkearvuliste mehhanismide kohta, mis selles majas juba töötavad, veel tööle seatakse ja tööle pannakse, olgu öeldud, et meie vaatame nende peale siiski kõigepealt kui abivahenditele, mis tehnilisel personalil töövaeva kergendavad. Muidugi võime nende abil teha ka niisuguseid motomehhaniseeritud etendusi, mida praegusel momendil üheski teises teatris pole võimalik teha peale Kremli Kongresside Palee." 702-kohalisele teatrisaalile lisaks avati sama maja teises tiivas 1970. aastal ka 842 istekohaga kontserdisaal.

On asjade loomulik käik, et 50 aasta jooksul hakkas lavamehhaanika vaikselt kuluma ja krigisema, sestap sai 2017. aasta sügisel juubelit tähistav Vanemuise suur maja kingituseks täielikult uuenenud lavatehnika, muutudes taas kord, vähemalt mõneks ajaks, Baltikumi moodsaima varustusega teatrihooneks, mis peaks tegema võimalikuks ka Irdi poolt välja käidud "motomehhaniseeritud etendused". Mõistagi on aja jooksul uuenenud maja sisekujundus ning puhvetis pakutav ning vahetunud on ka näitlejate pildigalerii. Ent Evald Aava õhuline meloodia, Juta ja Ülo dueti algustaktid ooperist "Vikerlased" on publikukutsungina endiselt alles.