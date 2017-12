Galerii: Eesti suurim kultuuri- ja disaininäitus "Loov kultuur" Pariisis

Pariisis Seine'i jõe kaldal asuva disainikeskuse välialal tervitasid külastajaid Edward von Lõnguse Eesti folkloorist inspireeritud interaktiivsed tänavakunstikarakterid ning Salto arhitektuuribüroo installatsioon Heat Wave.

Need kaks tehnoloogial põhinevat projekti pakkusid sobiva tausta sealsamas peetud avakõnedele. Avamisele kogunenud pea 400 külalist tervitasid kultuuriminister Indrek Saar ning disainikeskuse Cité de la Mode et du Design direktor François Bachy.

"Loov kultuur" on osa Eesti EL-i nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisest kultuuriprogrammist. Näitus avati 7. detsembril ning jääb avatuks 21. jaanuarini. Ligi poolteist kuud kestva ürituse eesmärgiks on Eesti ja Eesti kultuuri eri tahkude tutvustamine. Ühtlasi on tegemist disainikeskuse Cité de la Mode et du Design’i ühe esimestest ja suurima seni elluviidud rahvusvahelise projektiga, mis on Eestile suureks tunnustuseks.

Projekt valmis koostöös NID-i, Cité de la Mode et du Designi ja Eesti saatkonnaga Pariisis.