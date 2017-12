Priit Kuuse muusikakroonika. Erkki-Sven Tüüri ettekannetest rikas loominguaasta

Helilooja Erkki-Sven Tüür võib lõppevat aastat rõõmustavaks pidada: tema muusikat on esitatud 20 riigis enam kui 60 kavas, mis kõlanud Euroopamaadele lisaks ka Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Austraalias. Tüüri teoseid on sel aastal juhatanud teiste hulgas kümme Eesti dirigenti.

Värskeima sündmusena leidis läinud nädala kolmapäeval ja neljapäeval, 6. ja 7. detsembril Euroopa ühes mainekamas kontserdimajas, Amsterdami Concertgebouw' suures saalis aset Erkki-Sven Tüüri uue instrumentaalkontserdi maailmaesiettekanne. See on kontsert pikoloflöödile sümfooniaorkestriga "Solastalgia". Kuninglikku Concertgebouw' orkestrit (Koninglijk Concertgebouworkest) juhatas prantsuse maestro Stéphane Denève, solistina astus üles orkestri kauaaegne flötist Vincent Cortvrint. Cortvrint, kes mängib orkestri flöödirühmas juba 1996. aastast, tegi orkestri ees tänu Eesti heliloojale oma solistidebüüdi.

"Solastalgia" on kolme orkestri, Amsterdami Concertgebouw' orkestri, USA St. Louisi Sümfooniaorkestri ja London Philharmonic Orchestra ühistellimus.

Mõlemal sama kavaga õhtul viibis publikust tulvil saalis Amsterdamis ka helilooja ise. Eesti tuntud helilooja muusikast sai osa ligi neli tuhat kuulajat. Lisaks salvestas Hollandi Raadio 7. detsembri kontserdi ja see on Raadio 4 programmis eetris täna, 10. detsembril. Tüüri uusteose kõrval olid kavas veel Maurice Raveli viieosaline orkestrisüit "Hane-ema" ("Ma mère l'Oye") ning Jean Sibeliuse Teine sümfoonia. Hetkel on käepärast kaks arvustust – veebiväljaandes 'nrc.nl' 7. detsembril, autoriks Joep Stapel, ja ajalehes 'Volkskrant' 8. detsembrist, autoriks Frits van der Waa – kus Erkki-Sven Tüüri vastne kontsertteos leidis ka kriitikute soodsa vastukaja ja sai võrreldes teiste ettekantud teostega üllatavalt suure tähelepanu osaliseks. Orkester saadab heliloojale tuleval nädalal arvustustele veel lisa.

Meenutame, et Erkki-Sven Tüüril on ka endal taskus flötisti ja löökpillimängija diplom Tallinna Georg Otsa nimelisest Muusikakoolist. On põnev jälgida, kuidas Tüür samm-sammult "proovib" heliloojana läbi aina uued pillid solistidena instrumentaalkontserdi žanris, saanud tellimusi tuntud muusikutelt ning kuulsatelt orkestritelt.

Teist aastat, seekord kontsertidega vaid Riia Suurgildi kontserdihallis, toimus Batltimaade sümfooniaorkestrite festival. Avaõhtut kutsuti Läti Rahvusliku Sümfooniaorkestri ees juhatama Kristiina Poska, pidusarja ainus naisdirigent. 25. novembril tema mängitud kava kandis pealkirja "Kaks Neljandat. Tüür ja Schumann". Dirigent oli valinud ettekandeks Erkki-Sven Tüüri sümfoonia nr. 4 "Magma" (kontserdi löökpillidele ja sümfooniaorkestrile), millest sai kogu festivali mõjus avanumber. "Magma" solistiks oli ansambli Perpetuum ritmico kunstiline juht, rahvusvaheliselt tuntud Guntars Freibergs Lätist. Balti festivali viimane kontsert toimus Riias just eile, 9. detsembril LRSO peadirigendi Andris Poga juhatusel. See kava oli sündmus, sest festivali tellimusel tuli maailmaesiettekandele Arturs Maskatsi "The Song of the Baltics". Teos on kirjutatud kolmele (kolme vabariigi) solistile, koorile ja orkestrile, pühendatud Läti Vabariigi 100. sünnipäevale, aga kätkeb endas ainet kõigi kolme Balti vabariigi saatuse teemal. Metsosoprani partiid laulis n.ö Eesti esindajana Mari Kalkun.

Ka Balti festivali avakontserdil oli Erkki-Sven Tüür Riias autorina kohal, osaledes kontserdieelses vestluses publikuga. Kontserdi vaheajal läks intervjuu Läti klassikaraadio eetrisse, samuti Läti TV uudistesse – see oli siis "Magma" ettekanne Läti rahvusorkestri, Guntars Freibergsi ja Kristiina Poskaga.

Enam kui 60 kava välja tuua pole võimalik, annaksime vaid meenutusliku ülevaate, missugune Eesti dirigent ja kus 2017. aastal Tüüri muusikat juhatas: dirigent Kristjan Järvi ja marimbakontsert "Ardor" Heigo Rosina ning MDR-i sümfooniaorkestriga Leipzigi Gewandhausis. Anu Tali ja sümfoonia nr. 6 "Strata" USAs Sarasotas. Paavo Järvi ja akordionikontsert "Prophecy" Ksenija Sidorovaga Tokyos; sama teos sama solistiga koos Eesti festivaliorkestriga Riias ning veel Stockholmis Berwaldi hallis; "Flamma" suursündmusena Deutsche Kammerphilharmonie'lt ja Paavo Järvilt BBC Prom'sil Londonis Royal Albert Hall'is. "Missa brevis" Collegium Musicale'lt ja Endrik Üksväravalt festivalil Iisraelis Tel Avivis ning Saksamaal Rhein Vokal festivalil. Tšellokontsert Theodor Singiga Tallinnas Kristiina Poska juhatusel; "Sow the Wind..." ERSO-lt Pärnus-Tallinnas-Tartus; "Magma" Guntars Freibergsi ja Läti RSO-ga Riias. "De profundis" Olari Eltsilt ja Seattle SO-lt USAs; vioolakontsert "Illuminatio" Lawrence Power'i soleerimisel Soomes Tapiolas. "Elamata jäänud elu paine" Arvo Volmeri juhatusel Brasiilias São Paulos. "Sow the Wind..." ERSO-lt Kristiina Poska juhatusel Pärnus-Tallinnas-Tartus. "Ärkamine" ja "Salve regina" Andres Mustoneni juhatusel ja solistina Moskva konservatooriumi Suures saalis. "Prophecy" Ksenija Sidorovaga Mihhail Gertsi käe all Monte Carlos. Välja on jäänud Erkki-Sven Tüüri teoste välisettekanded Eesti kammermuusikutelt ning üllatav tõdemus, kui palju on Tüüri mängitud meil kodus.

Mis ootab Tüüri muusikat uuel aastal? Paavo Järvi ja Eesti festivaliorkester mängivad 18. jaanuaril Brüsselis maailmaesiettekandes Erkki-Sven Tüüri sümfoonia nr. 9 "Mythos". See on pühendusteos sealses rahvusvahelises sarjas "Eesti Vabariik 100". Märtsikuu lõpul jõuab "Solastalgia" aga kolmeks õhtuks esiettekandele USAsse, Tüüri teose ühe tellija St. Louisi Sümfooniaorkestri repertuaari, kus solistiks tuleb Ann Choomak ja orkestrit dirigeerib Gemma New.