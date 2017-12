ERR Brüsselis: Belgia pealinnas sai näha Eesti filmiparemikku

Eesti näitas sel nädalal Brüsselis festivalil EstFest meie viimaste aastate filmiparemikku. Värsketel filmidel on olnud menu ka Eestist kaugemal.

Filmi "Päevad, mis ajasid segadusse" esilinastusest on möödunud poolteist aastat. Režissöör Triin Ruumet ütles "Aktuaalsele kaamerale", et on head vastuvõttu kogenud mitmel pool maailmas.

"Kõige paremini läks ikka Karlovy Varys, see oli väga tiivustav ja see auhind, mis me sealt saime, oli väga äge," nentis ta.

Edu on saatnud ka teisi sel nädalal Brüsseli kinopublikule näidatud Eesti filme. EstFesti kavas olid "November", "Teesklejad" ja "Nõukogude hipid". San Sebastiani filmifestivalil esilinastunud "Teesklejad" on leidnud eriti sooja vastuvõttu Prantsusmaal.

"Filmi õigused on müüdud Prantsusmaal ühele tootjafirmale, et sellest filmist tehakse Prantsusmaal võib-olla ka mõne aasta pärast remake, mida oleks huvitav vaadata," kommenteeris režissöör Vallo Toomla.

Nõukogude hipidest jutustav dokumentaalfilm on leidnud tee telekanalisse Arte. Režissöör Terje Toomistu sõnas, et filmi tehes ei peaks liialt auditooriumile ega levieesmärgile mõtlema. Hipifilmi puhul oli aga tegemist missiooniga seda ajalugu tutvustada.

"Sellepärast ma iseenda jaoks seadsin selle printsiibi, et film oleks võrdlemisi mõistetav ja haaratav nii inimestele, kes teavad sellest liikumisest nii mõndagi, kui ka nendele, kes tahavadki õppida nii öelda kirjutamata peatükki ajaloost," selgitas Toomistu.

Eesti filmipäevad Brüsselis Bozari keskuses tähistasid Eesti eesistumist Euroopa Liidus ja riigi 100. sünnipäeva.