Peeter Pere: ERMi arhitektuuripreemia võidul on kasvatuslik väärtus

"See on hoopis teistsugune, kui me oleme harjunud muuseumihoonet nägema, sellel on kasvatuslik eesmärk, sest selline lahendus paneb inimese mõtlema," selgitas ta "Terevisioonis".

Eesti Rahva Muusemiga seonduvalt autasustati maastikuarhitektuuripreemiaga Roosi tänavat Tartus - jalakäijate tänav viib kesklinnast muuseumini ning sai kavandatud ja kujundatud just muuseumit silmas pidades. "Tartu linn on sellega loonud pretsedendi," hindas Pere, "algselt rajanes see ainult entusiasmil ja sellel, et inimestele läks korda, kuidas linnaruum välja näeb." Ta tõi paralleelina Soo tänava Tallinnas, kus samuti kohalike elanike initsiatiivil sündis ilus ja mugav tänav.

Kommenteerides sisearhitektuuri preemia võitnud rahvusarhiivi Noora lausus Pere, et määravaks sai mõnusa töökeskkonna tagamine. "Sinna hoonesse minnes on lihtsalt hea tunne, seal on mõnus olla. Soodustab töökeskkonna loomist," kirjeldas ta.

Pere ütles kokkuvõtteks, et tänapäevases arhitektuuris on palju rohkem meeskonnatööd ja vähem soleerimist, kui see oli aastaid tagasi. "Tehakse koostööd erinevate spetsialistide vahel," iseloomustas ta.