Jaapanlased on Eesti Rahva Muuseumi üle uhked

"Terevisioonil" oli külas üks hoone arhitektidest, jaapanlane Tomomi Hayashi, kes tunnistas, et on auhinna üle uhke ning sama meelt on ka suur osa Jaapani rahvast.

"Me näeme, kui palju seda kajastatakse Jaapani meedias. Jaapanlased on sõitnud siia spetsiaalselt selle hoone pärast kohale ja neid tuleb veelgi," kinnitas ta.

Hayashi ütles, et jääb tulemusega üldjoontes rahule, ehkki üht-teist saab hoone juures veel parandada. "Nipet-näpet jäi ehk tegemata, aga muuseumi eluiga on nii pikk, et me jõuame seda veel realiseerida," lausus ta.