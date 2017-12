Autahvel. Aasta albumid 2017, kohad 41-50

Aasta plaaditabel sündis 37liikmelise žürii liikmete isiklike edetabelite kokkuvõttena. Avaldame 9. detsembril ka koostajate isiklikud edetabelid.

Žanrilisi või geograafilisi piiranguid albumitele ei seatud.

Pingerea avaldamisel on kasutatud tsitaate kultuur.err.ee ilmunud arvustustest või iseloomustatud paar lausega albumit juhul, kui arvustust ilmunud ei ole.

Parimat albumit valisid: Asko Astmäe, Siim Boikov, Rein Fuks, Margus Haav, Edmund Hõbe, Madis Järvekülg, Tõnu Karjatse, Erni Kask, Siim Kera, Kaido Kirikmäe, Risto Kozer, Tiit Kusnets, Henry Kõrvits, Ahto Külvet, Andrei Liimets, Taavi-Peeter Liiv, Oliver Lomp, Merit Maarits, Tauno Maarpuu, Sander Mölder, Maarja Merivoo-Parro, Andres Noormets, Meelis Ojasild, Erki Pruul, Kristo Rajasaare, Koit Raudsepp, Mihkel Robam, Sten Teppan, Erkki Tero, Bertil Tüvi, Silvia Urgas, Tauno Vahter, Valner Valme, Arpo Vatsel, Janar Veermick, Kaspar Viilup, Iiris Viirpalu.

50. Run The Jewels "3" (RED)

"Run The Jewels 3" sisaldab tehniliselt tugevat ja end intensiivsusega kehtestavat räppimist, El-P’le tuttavalt jõulisi biite ja hästi valitud külalisi (Danny Brown, Kamasi Washington). Nagu kombeks, ollakse üpris poliitilised – ajad on sobivalt keevalised, kuigi El-P on düstoopiahõnguliste lugude peale mihkel sõltumata sellest, kes parasjagu pukis on, ja ka Killer Mike’i loomingus on see mänginud sama järjekindlat rolli kui hommikune kohv.

Asko Astmäe

49. Genka/ Paul Oja "Mixtape nr. 1"

Tihti läheb nii, et Eesti räpparitel on tahe end kangesti tõestada. Küll on vaja kuskil tühja jaurata, fännidega tüli norida või lihtsalt gängsterit mängida, harva läheb aga nii, et keegi päriselt ka muusikaga silma paistaks.

Noh, Genka on hea erand, kel vist pole enam ammu midagi vaja näidata. Nad said Paul Ojaga kokku, tegid hunniku täiesti segaseid lugusid (RIHO! RIHO! RIHO!) ja panid need lihtsalt kõik Soundcloudi välja. Ilma erilise produktsiooni ja sõelata kraam, mis annab korraliku tou vastu pead ossidele, tibidele ja muudele tolgustele, ajab naerma ja jääb kummitama.

Ja kui mingi saavutuse eest eriti kiita, siis esmakordselt saan aru, miks Rolf Roosalu üldse laulja on ("Kolm tööl kaks vaba").

Kaspar Viilup

48. Drake "More Life" (Republic)

Mustas muusikas on egomaniakaalsus tänaseks igapäevane nähtus ning Drake'i ligi 90 minutit kestev "More Life" ei erine. Pole plaat ega mixtape, vaid Drake'i enda määratluse kohaselt playlist, kus kõlavad lisaks talle näiteks Sampha ("4422"), Jorja Smith ("Get It Together") ja Kanye West ("Glow"). Tundub kui suurusehullus kuubis, kas pole?

Kui esmapilgul võtabki selline kogus muusikat (22 lugu!) õhku ahmima, siis tegelikult mitmenda kuulamise järel kõik vaikselt kristalliseerub ning "More Life'ist" joonistub välja terviklik plaat (ma ei saa öelda terviklik playlist, see kõlaks lihtsalt debiilselt).

Kuigi tegu pole ehk Drake'i parima plaadiga, näitab ta ikkagi poolteise tunniga, et oma musta popi poodiumikohta pole ta kaotanud.

Kaspar Viilup

47. Oneohtrix Point Never "Good Time OST" (Warp)

Harva juhtub, et heliriba hakkab jooksma filmiga kõrvuti, astudes mõnel hetkel ehk isegi paar sammu ette. Seda võiks konventsionaalse loogika kohaselt pidada halvaks, soundtrack peaks pigem toetama filmi, kuid vendade Safdiede "Good Time" ei ole ka üks normaalne, tavalistel alustel kirjeldatav film.

Oneohtrix Point Never on seni andnud muusika kõrval alati ruumi vaikusele, ta ei ole kunagi olnud helide mõttes intensiivne produtsent. "Good Time OST" paneb aga kohe gaasi põhja. Kujutage ette kõige retromat süntesaatoriheli, mis võimalik, ja siis korrutage see viiega. OPN kasutab neid sünte täiesti omal moel, luues mustreid, milles 80ndate helimaailm mõjub uudse ja olulisena ka praegu.

Kaspar Viilup

46. Neuronphase "212"

Veerandsada aastat tagasi moodustatud DJ-rühm on olnud Tartu majavaim ja house'i hoidja. Neljast house-musketärist (Eero Mander, Kalev K, Tristan Priimägi ja Anti Aaver) kolm on endiselt aktiivsed plaadimängurid, Neuronphase'i musa teeb edasi Aaver. "212" on sulisev, kolisev, mühisev, sumisev house'i emajõgi, kus vana voolab senikuulmatuga sassi ja kalad löövad inimkeeli lupsu, põrisevad bassid hoiavad koos jazzilikult vingerdavaid pilvesoolosid ja kõik on ambientsem kui muiste. Süda tantsib.

Valner Valme

45. Lapalux "Ruinism" (Brainfeeder)

Lapaluxi kolmas on eelmisest kahest nii peajagu üle, et pani hämmastuma: kas see on seesama Stuart Howard, kes tegi kaks täiesti kenal tasemel glitch-elektroonika albumit kaks ja neli aastat tagasi, aga pigem järgis reegleid ja ajavaimu. "Ruinism" on aga ilmutuslik album, kus ilu rõhutatakse häirivate, intensiivsete valangutega ning kus on ambiendi, lõhutud techno, wonky-virvenduste ja IDMi vahel peidus Rileyt, Pärti, Reichi või tegelikult ju: see on autoriplaat kõigi autori vabadustega.

Valner Valme

44. Cigarettes After Sex "Cigarettes After Sex" (Partisan)

Raske öelda, mis põhjustel täpselt, aga ilmselt lubava tähtede seisu ning muu kosmilise sekkumise tõttu on tänavu debüütalbumini jõudnud Cigarettes After Sex ületanud kommertskünnise, kõlades nii EDM-raadiojaamades kui igas teises kaubakeskuses. See shoegaze'i ja dream pop'i blenderis ühtlaseks smuutiks peenestanud bänd on isegi nii massides, et seda kuulab päikese käes peesitades ka Kardashianide võsuke Kylie.

Raske on öelda midagi halba asja kohta, mis toob need tolmused, suitsused ja tänaseks ülimarginaalsed žanrid jälle päikese kätte, kiita tuleb juba initsiatiivi ja pealehakkamist.

Kaspar Viilup

43. Nevesis "Pink Magnet Masters" (ise välja antud)

Nevesis on leidnud sellise enesekindluse, millega suudetakse klišeed enda kasuks kallutada, teisalt mängida rock 'n roll'i eeskirjadega, mida keegi polegi kehtestanud, aga mis on mugavaks koodiks muutunud.

Pool takti rifist taha põrkav bass või ette lajatav trumm ei tekita pöörist ega ebakõla, sest see ongi grupi kooskõla, bänd mängib sisemiste kokkulepete alusel, kuid haarab kuulaja kaasa, sest muusikas leidub nüansse ja vabadusi, jätab aga üldmulje, et ainult nii see saabki sel sekundil kõlada. Suvalise poprock-bändi kuulajaid võib olla rohkem, aga publiku ja artisti suhe on pealiskaudne. Rockbänd peab vähemalt teesklema ohtlikkust. Midagi on kaalul.

Valner Valme

42. Sandy (Alex G) "Rocket" (Domino)

Võib öelda multiinstrumentalist või eksperimentalist, aga loomu poolest soolojämmija. Kelle vahenditeks on garaaži- (ehk eksnoorte) rock, näpuotsaga noisi, iidsete lauluseppade traditsioonid ja kõiksugune madalate tehniliste nõuetega indipendent. Aga ärgu ma olgu siin irooniline: ise peab oma asja uskuma ja Alex/ Sandy usub. Ja ta suudab rämedal hulgal kuulajaid uskuma panna. Ja tegelikult on ta (ilmselt) tore poiss ja teeb oma asja südamega. Jah, mida siin ei ole, on külmus ja kalkus. Ja ei saa lisamata jätta, et Pavement pole kaugel.

Valner Valme

41. Mac DeMarco "This Old Dog" (Captured Tracks)

Muusika, mida Mac DeMarco teeb, ei saaks sündida Eestis. Siin on suur osa aastast selleks lihtsalt liiga kehv ilm, vihma ladistab, kõle tuul puhub ja temperatuurinumbritel on miinusmärk ees. "This Old Dog", DeMarco järjekordne plaaditäis mõnulemisemuusikat, on sündinud varvaste merre pistmisest, soojadest suveõhtutest ja külma õlle joomisest terrassil, õdusast nautlemisest ja suvisest käegalöömisest, kõigest sellest, millest me siinmail unistada võime. Kui puhkuse ajal on ilmad kehvad, siis pange "This Old Dog" käima ja saab kogemuse kätte. Ilus muusika, mis meeldiks ilmselt isegi mu vanaemale.

Kaspar Viilup

Vahepeal viskasin kõrvale, Kaspari jutu peale haaran Markol uuesti turjast. (VV)