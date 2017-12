Rahvakultuuri edendajad pälvisid preemiad

ERRSi juhatuse esimees Kalev Järvela sõnul on tunnustamise eesmärk esile tõsta rahvatantsu ja rahvamuusika valdkonda edendanud inimesi. "Öeldakse, et töö ise kiidab tegijat, kuid tunnustades tahame omalt poolt tänada ja kinnitada, et oleme märganud nende inimeste panust valdkonna heaks," ütles Järvela.

Sel aastal jagati välja neliteist tunnustust kümnes erinevas kategoorias.

ERRS aastatunnustuse "Lokulaud 2017" said:

Aasta tantsujuht - Kaire Ojavee. Otepää tantsuõpetaja, kes viis noorte tantsupeole "Mina jään" kaheksa väga hea tasemega tantsurühma. Igas rühmaliigis oli vähemalt üks tantsurühm, millest neli olid maakonna parimad.

Aasta rahvamuusik - Kai Leas. Noor rahvamuusik, kes lisaks sellele, et mängib kadestamisväärse julguse ja vabadusega mitut pilli, aitas sel suvel kajastada laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapidu ning jõudis oma tubli tööga kümnete, kui mitte sadade tuhandete inimeste südamesse. Lisaks sellele tunnistati ta kevadel Viljandis toimunud noorte pärimusmuusikute võistumängimisel parimaks mängijaks klassis poogenpillid I.

Aasta rahvatantsukollektiiv - "Tantsutallad". Hugo Treffneri Gümnaasiumi tantsurühmad, keda juhendab Uve Saar. Tantsutallad osalesid noorte tantsupeol "Mina jään" seitsme hea tasemega noorterühmaga.

Aasta rahvamuusikakollektiiv - suguvõsaorkester "Pillipuu". Hiljuti oma 60. aastapäeva tähistanud suguvõsaorkestri "Pillipuu" kohta võib öelda, et tegu on rahvamuusikaliikumisega Otepääl, mis on aegade jooksul üles kasvatanud kümneid mängijaid ning sidunud kokku eri põlvkondade rahvamuusikud. "Pillipuu" kätkeb endas mitmeid väiksemaid ja suuremaid rahvamuusikaansambleid, nagu näiteks Karupojad, Mõmmid, kes paistsid suvisel noortepeo "Mina jään" rahvamuusikapeol oma mõnusa ja kindla mänguga eriliselt silma.

Aasta toetaja- Tartumaa Omavalitsuste Liit. Tartumaa Omavalitsuste Liit on olnud Tartumaa rahvatantsijate suurtoetaja, andes võimaluse sündida Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liidul. Selle kaasabil hakkasid 2013. aastal taas toimuma Tartumaal tantsupeod. Tartumaa Omavalitsuste Liit on toetanud Tartumaa rühmade osalemist kõigil tantsupidudel.

Aasta looja - Ene Jakobson. Ene Jakobson on Tallinna Huvikeskuse "Kullo" tantsuansambli "Sõleke" looja ja peaballettmeister. 2017. aasta uute tantsude konkursil said auhinna viis Ene tantsu - kaks I kohta, kaks II kohta ja üks III koht.

Aasta korraldaja - Anna Raudkatsi tantsuselts. Ullo Toomi 115. sünniaastapäeva tähistamiseks korraldas Anna Raudkatsi Tantsuselts Ullo Toomi tantsude võistutantsimise ja Pärnu konterdimajas kontsertetenduse "Kummardus Ullo Toomile". Tunnustus suurepärase korraldamise eest!

Aasta koolitaja Kadri Laube. Rahvamuusik, kes juba 19 aastat veab suurepärast Rahvapillilaagrit Võrumaal ja on õpetanud noori rahvamuusikat mängima nii Võrumaal kui Islandil. Viimasel aastal lõi Kadri Laube Mõniste Kooli juurde Muusikapesa ning lükkas käima Kagu-Eesti noori rahvapillimängijaid koondava Wana-Wõromaa Wunkorkestri.

Aasta rahvatantsusündmus - XII Noorte Tantsupidu "Mina jään". Aasta suursündmus. Tantsupeo pealavastaja oli Margus Toomla. Peol osales varasemast rohkem tantsijaid - 584 rühma 8495 tantsijaga.

Aasta rahvamuusikasündmus - XII noortepeo "Mina jään" rahvamuusikapidu. Aasta suursündmus. Rahvamuusikapeo loominguline juht oli Juhan Uppin. Peol osales 50 rahvamuusikaansamblit rohkem kui 550 rahvapillimängijaga.

Pikaajaline panus rahvatantsu valdkonna arengusse - Liida Konsa. Liidia Konsa on aastaid olnud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse Tartu linna kuraator, Tartumaa laulupeokomisjoni liige, Europeade vabariikliku komitee liige. Aastatel 2001-2016 töötas Liidia Konsa Tiigi Seltsimajas rahvakultuurispetsialistina. Liidia Konsal on oluline roll nii Tartu tantsupidude kui ka üldlaulu- ja tantsupidude Tartu poolses organiseerimises ja ettevalmistamises. Liidia on Tartumaa Rahvatantsujuhtide liidu aktiivne liige.

Pikaajaline panus rahvamuusika valdkonna arengusse - Urve Kilk. Urve Kilk on aastakümneid olnud Ida-Virumaa ja ülevirumaaliste tantsupidude üldjuht ning üld- ja noorte tantsupidudel liigijuht ja assistent. Ta on Ida-Virumaal eesti rahvatantsu õpetaja ja hoidja ning aktiivselt tegutsev tantsujuht, kes on kogu oma tantsujuhi töö pühendanud rahvatantsijate järelkasvu ehk koolinoorte rühmade rahvatantsu juurde toomisele. Tema ettevõtmisel ja algatusel sai teoks tänaseks juba traditsiooniks saanud õpetajate rahvatantsufestival. Urve Kilk on tantsupidude aujuht ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi auliige.

Pikaajaline panus rahvamuusika valdkonna arengusse - Toivo Luhats. Eesti lokulaua kui muusikainstrumendi grand old man. Toivo Luhats on oma pika elu jooksul olnud ka mitme teise Eesti rahvapilli mängu traditsiooni hoidja ja edasikandja ning kasvatanud ansamblit Piibar vedades üles mitu põlvkonda rahvamuusikuid.

Aasta tegu - tantsupidu vabaduse väljakul. Noored rahvatantsijad Greete Nippolainen, Kaur Lukki-Lukin, Uku Kert Paidra, Mathias Kübar, Richard Ploompuu, Antero Noor, Oliver-Marcus Reimann, Kertu Sõerd, Georg-Rasmus Mäe ja Nils Joonas Kristian Saar korraldasid halba ilma trotsides Vabaduse väljakul unustamatu tantsupeo.

Ürituse korraldamist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Haapsalu Linn.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts on 1988.a loodud rahvatantsu ja -muusika harrastajate ning kollektiivide ja juhendajate ühendus, mille eesmärgiks on rahvatantsu- ja rahvamuusika õpetajate ning harrastajate ühendamine ja esindamine ning valdkonna arendamine, esindades sel moel enam kui 23 000 rahvatantsija ja 2 000 rahvamuusiku huve. ERRS on koostööpartneriks Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele UNESCO kaitse all oleva laulu- ja tantsupeoprotsessi säilitamisel, arendamisel ning selle raames noorte ja üldtantsupidude ning pillipidude korraldamisel.