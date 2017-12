Taani parim jazzmuusik määratleb end eestlasena

Tema kõrgelt auhinnatud album "In The Beginning" valmis koostöös taani jazzlauljatari Kira Skov`ga, kuid on ikkagi inspireeritud eesti ajaloost ja kultuurist, vahendas Aktuaalne Kaamera.

16 aastat Taanis elanud ja musitseerinud Maria Faust külastab Eestit mitu korda aastas. Sel nädalavahetusel sai teda kuulata Tallinnas Toomkirikus Jõulujazzi kontserdil.

"Ükspuha, kuidas sind väntsutatakse, eesti identiteet on mul alati alles jäänud. See on helikeel ja see on ka midagi natuke sügavamat. Mina räägin merekeelt,“ kirjeldas Faust "Eesti on eksootiline, Eestil on väga tugev lugu rääkida ja see on nii mitmekihiline, sellest inspiratsiooni ammutamine ei lõppe minu jaoks mitte kunagi .“

Maria Fausti sõnul nõuab oma loo jutustamine võõras kultuuriruumis rohkelt tööd ja vaeva. Taani muusiku Kira Skov`ga koostöös valminud auhindadega pärjatud plaat "In the beginning" salvestati Valgamaal Ilmjärve õigeusu kirikus.

"Kui me oleksime teinud Kira Skoviga plaadi ja selle lindistanud näiteks Kopenhaageni kesklinnas, siis see ei oleks üldse läinud läbi, see pidi olema Ilmjärvel, see pidi olema vene õigeusu kirik," selgitas ta.

"Millest ma tahtsin rääkida oli meie religiooni osa kultuuriruumis, selle tähtsus. Religiooni kõrvale toome institutsioonid, näiteks nõukogude režiim - ja nende kahe asja lahkamine ja selle loo rääkimine sellel plaadil käibki."

Maria Faust on juba kahekordne Taani parim jazzi-helilooja. 2014. aastal võitis ta sama auhinna albumi eest "Sacrum Facere".