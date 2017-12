Nüganen näeb "Kirsiaias" komöödiat ja naisterahva dilemmat

Tallinna Linnateatris lavastas Elmo Nüganen Anton Tšehhovi Kirsiaia. Nüganeni sõnul on Tšehhovi luigelaul - "Kirsiaed" - tehniliselt täpne ja täiuslikult kirjutatud. Kirsiaias on alati nähtud draamat, kuigi autor on sellele alla kirjutanud komöödia.

Komöödiat nägi oma lavastuses ka Nüganen, vahendas Aktuaalne Kaamera.

Igatsus vastamata või purenud armastuse, kirsiaia, kodumaa või parema elu järele - Tšehhovi Kirsiaia tegelasi iseloomustab inimlik igatsus. Läti kunstnik Reinis Suhanovsi on loonud lavale maailma, kus tegelased kohtuvad pidevalt iseendaga peeglis.

Nüganen mõtestas laval toimuvat järgnevalt: "Kui keegi esitaks küsimuse - kas sa tahad olla hea või ilus... mõlemat ei saa. Ma arvan, et te mõtleksite, et ehk saaks mõlemat - et oleks nii hea kui ka ilus. Aga kui ei elu ei paku võimalust. Ta pakub kas üht või teist. Te oleksite selle dilemma ees, tegelikult ma tahan olla hea, Kirsiaia mõttes, aga siis te pole nii ilus. Aga siis hakkate mõtlema - naisterahvas olete - tahaks ilus ka olla. Selle dilemma ees on meie peategelane Ranevskaja".

Kirjastaja Tauno Vahter kirjutas ERR kultuuriportaali Kirsiaia arvustuse, milles leidis, et lavastus võib olla metoodiliselt täiuslik, kuid ei paku kordagi heas mõttes ebamugavustunnet.

"Kirsiaed" on hea klassikaline lavastus, kuid üllatusmomenti on seal vähe, tõdes ta. "Võrreldes varasemate Nüganeni Tšehhovi ainetel tehtud lavastustega, on Nüganenil olnud võimalus noppida välja, paremad, magusamad ideed, kui on võetud valdavalt originaalilähedane tekst, seoses sellega läheb midagi kaotsi, see rõõm ei ole nii suur sellest etendusest..."

Vahter lisas, et tema mulje on klassikaline Tšehhovi etendus klassikalises Nüganeni lavastuses. „See oli üsna ootuspärane, seal oli põhiliselt sellised klassikalised lahendused, mõningate väikeste uute nippidega. Kellegi jaoks ei tule sellest tükist suuri üllatusi,“ kirjeldas ta.