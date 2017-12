Teatrikogemuseta neiu hakkab publikus istumise eest palka saama

Seni ainult kaks korda lapspõlves teatris käinud Alissija-Elisabet Jevtjukva on teatrikriitiku rolliks valmis ning ootab väljakutseid, mida pakub palgalise teatriskäija amet.

Alissija-Elisabet oli "Ringvaates" külas koos näitleja Henrik Kalmetiga ning tunnistas, et kuna nii geograafiliselt kui rahaliselt on teatrikülastused talle seni üle jõu käinud, ootab ta võimalust publikus istumise eest palka saada väga.

"Tahtmine on olemas ja eks palk on ikkagi ka määrav," lausus ta. Alissija hakkab tööle uuest aastast ning arvestades, et Eesti teatrites esietendub aastas umbes 200 lavastust, peab ta valmis olema mõnikord ka 2 etendust päevas vaatama. Muud tööd ta selle kõrvalt teha ei jõuagi. "Aasta pärast ma ei ole enam sama inimene," arvas ta.

Näitleja Henrik Kalmeti sõnul pole sellest, et mõned inimesed elu jooksul teatrisse ei sattugi, midagi hämmastamisväärset. "Tallinnas me võime mõelda, et kogu aeg käiakse teatris. Samas, enamik inimesi satub korra või kaks elus teatrisse tänu koolile. Õpetajad teevad väga head tööd," tunnustas ta.

Alissija-Elisabet lisas, et ehkki tal teatriga seni kokkupuude puudub, on ta teinekord mõelnud ka näitlejaks saamisest.