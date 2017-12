Gustav Ernesaksa Fondi halduskogu tunnustas Aivar Leštšinskit pikaajalise ja muusikaliselt nõudliku töö eest Eesti koorimuusika arendamisel.

Kolleeg Ene Üleoja sõnul on Aivar Leštšinski silmapaistev koorijuht, kel on erakordne võime inimesi enda ümber inspireerida.

„Dirigendi töös on väga tähtis osa oskusel inimestega suhelda – kui dirigent kooriga kontakti ei saavuta, siis ei tule ka tulemust,“ selgitab Üleoja ning lisab: „Aivar on soe, sõbralik ja laia silmaringiga inimene, kes oma positiivse olekuga suudab kollektiivides tekkivaid pingeid maandada ning on seeläbi koorijuhina silmapaistvaid tulemusi saavutanud.“

Aivar Leštšinski (s. 1958) lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1981. aastal professor Arvo Ratassepa koorijuhtimise klassis. Ta on õpetanud noori dirigente Tallinna Ülikoolis ning kaasanud neid ka töös oma kooridega – nii on Tallinna Kammerkooris dirigenditeed alustanud näiteks Mihhail Gerts, Veronika Portsmuth, Kaspar Mänd jt. Aivar Leštšinski on juhatanud segakoori „Noorus“, Tallinna Ülikooli Kammerkoori ning olnud üle 23 aasta Tallinna Kammerkoori peadirigent ja kunstiline juht. 1999. aasta üldlaulupeol juhatas ta segakoore. Aivar on kuulunud aastaid nii Kammerkooride Liidu kui Naislaulu Seltsi juhatusse, olnud 12 aastat Kooriühingu mentor ning töötanud pikka aega Eesti Kooriühingu muusikatoimkonnas. 2006. aastal anti Aivar Leštšinskile Eesti Kultuurikapitali aastapreemia.

Gustav Ernesaksa Fondi kooriliikumise edendamise stipendium määrati sel aastal halduskogu otsusega Marge-Ly Rookäärule, pikaajalise ja silmapaistva töö eest Eesti koorimuusika nähtavaks tegemisel. Marge-Ly Rookäär on aastaid teinud raadio-otseülekandeid laulupidudelt ja olulisematelt koorikontsertidelt, kajastanud otse-eetris nii koorimuusika aastagalat, Tallinna Koorifestivali, noorte koorijuhtide kontserte kui ka uue koorimuusika kontserte. Tänu temale on Klassikaraadios toimunud koorilaulukuu, mille jooksul kõlas eetris enneolematu hulk koorimuusikat. Lisaks on ta toimetanud raadiosaateid "Luukamber" ja "Delta", kus käsitleb sageli just koorivaldkonna muresid ja rõõme. Tänu temale taasalustati ERRis kooride saatmisega EBU koorikonkurssidele, kust praeguseks on kahel korral ka peaauhind Eestisse toodud.

Gustav Ernesaksa Fondi õppestipendiumi sai sel aastal noor ja särav koorijuht Mai Simson, kes on omandanud kooridirigeerimise magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Tõnu Kaljuste dirigeerimisklassis ning jätkab samas hetkel õpinguid orkestri dirigeerimise magistriõppes. Mai on töötanud muusikaõpetajana, juhatanud mitmeid koore, sh Inseneride Meeskoor, kammernaiskoor MIINA, Eesti Noorte Segakoor ja Jõgevamaa Gümnaasiumi Neidudekoor. 2017. aasta suvel tegi Mai Simson XII noorte laulupeo neidudekooride ees oma debüüdi laulupeo dirigendina. Mai Simson kuulub Eesti Segakooride Liidu juhatusse 2015. aastast ning Eesti Koorijuhtide Liidu juhatusse 2017. aastast.

Tallinna lauluväljaku Klaassaalis esinesid stipendiumite jagamisel 2016. aastal fondi peastipendiumi laureaadi dirigent Triin Kochi ning toona õppestipendiumi saanud dirigent Kuno Kerge koorid Tartust. Stipendiumi üleandmist korraldab Eesti Meestelaulu Selts.

Gustav Ernesaksa Fond asutati 22. oktoobril 1993. aastal Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse, Eesti Kooriühingu, Eesti Meestelaulu Seltsi, Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Muusikaakadeemia poolt. Fondi eesmärk on jäädvustada Gustav Ernesaksa mälestust ning väärtustada koorimuusika-alast tegevust. Fond annab igal aastal välja Gustav Ernesaksa nimelise koorimuusika peastipendiumi ning koorimuusika edendamise- ja õppestipendiumi, mida rahastatakse Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt.