Halvad Read. Birk Rohelend - kirjanduslik koristajatädi

Videod esinemistest ilmuvad kultuuriportaalis.

Enda poole pillutud pori kandsid esimesel kohtumisel ette: Urmas Vadi, Andrus Elbing aka Beebilõust, Keiti Vilms, Birk Rohelend, Peeter Sauter, Armin Kõomägi, Triin Tasuja ja Jürgen Rooste. ERR kultuuriportaal kandis sündmuse üle ja salvestas ürituse videoklippidena.

Birk Rohelend on kriitikute poolt ilmselt üks enim ilkuda saanud kirjanikke. Muuhulgas luges Rohelend üritusel ette kommentaare, kus teda nimetatakse "kirjanduslikuks koristajatädiks," "koomiliseks", "võltsiks", "kahestunud isiksuseks". On ka küsitud retoorilisi küsimusi: miks selline jaburus üldse kirjutatud on?" Samas on kriitikutel leidunud ka suuremeelsust, milles nenditakse: "las elab veel, võibolla jätab kirjutamise üldse maha?"