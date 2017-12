Siuru raamat võtab kokku kirjandusrühmituse fenomeni

Sihtasutuse Kultuurileht nõukogu esimees Toomas Väljataga tunnistas, et kultuuriväljaannete lugejaskond Eestis on aasta-aastalt kahanenud. Seoses Müürilehe võtmisega sihtasutuse rüppe uurisime, milline seis on selles vallas praegu ja mida võiks tuua tulevik.

Jüri Kivimäe: "Ajaloolase ülesanne pole mõista kohut mineviku üle, kõige tähtsam on, et ajalugu tuleb seletada."

Helilooja Erkki-Sven Tüür võib lõppevat aastat rõõmustavaks pidada: tema muusikat on esitatud 20 riigis enam kui 60 kavas, mis kõlanud Euroopamaadele lisaks ka Aasias, Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning Austraalias. Tüüri teoseid on sel aastal juhatanud teiste hulgas kümme Eesti dirigenti.

Tallinna Linnateatris lavastas Elmo Nüganen Anton Tšehhovi Kirsiaia. Nüganeni sõnul on Tšehhovi luigelaul - "Kirsiaed" - tehniliselt täpne ja täiuslikult kirjutatud. Kirsiaias on alati nähtud draamat, kuigi autor on sellele alla kirjutanud komöödia.

"See on väga huvitav sissevaade kogu ajastusse - ta alustab eelajalooga aastast 1913 ja ta lõpetab sisuliselt tagantvaatega, pannes punkti 1949. Siis ta teab juba, kuidas paljude inimeste saatused ka hiljem läksid,“ sõnas Vaino.

Artur Adsoni Siuru raamat ilmus esimest korda 1949. aastal Rootsis. Raamatu keskmes on 1917. aastal rajatud kirjanike rühmitus Siuru ja selle liikmete elu- ja käekäik. Tammsaare muuseumi direktor Maarja Vaino ütles Aktuaalsele Kaamerale, et Siuru on tõeline fenomen eesti kirjanduses.

