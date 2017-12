Paavo Järvi suundub orkestriga Eestit 100. juubeli puhul tutvustama

Dirigent Paavo Järvi leiab, et Eesti riigi 100. sünnipäev on hea võimalus Eestit ja Eesti kultuuri maailmas laiemalt tutvustada. Aasta alguses läheb ta Euroopa turneele Eesti Festivaliorkestriga.

Praegu on Järvi Euroopa kontserdimajades turneel oma Bremeni orkestriga. teatas Aktuaalne Kaamera.

Tunnustatud Deutsche Kammerphilarmonie Bremen teeb proovi enne nädalavahetuse kontserti Brüsselis Bozaris. Kavas oli Beethoveni, Šostakovitši ja Schuberti looming. Dirigent Paavo Järvi ütles, et orkester on pärast 20 aastat koostööd talle nagu perekond. Eriline on orkester ka selle poolest, et kuulub muusikutele enestele.

"Siin tegelikult muusikud töötavad enda jaoks, see on nende organisatsioon ja seega natukene nagu oma laps - inimesed ju kannavad teistmoodi hoolt oma laste eest kui teiste laste eest," tunnistas ta.

Veidi rohkem kui kuu aja pärast on Järvi siinsamas saalis tagasi ja siis juba enese loodud Eesti Festivaliorkestriga. Nende esimene suur välisturnee on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale. Sünnipäeva-aasta on Järvi sõnul hea võimalus Eestit laiemalt tutvustada.

"Mina loodan sellele, et meid võetakse hästi vastu ja sellele, et me saaksime igal aastal teha vähemalt ühe suure turnee, mis aitaks Eesti 100 sõnumit ja missiooni viia edasi mitte ainult ühe aasta jooksul vaid võibolla ka järgmise aasta vältel," lausus ta.

Eesti Festivaliorkester jõuab oma turneel lisaks Brüsselile Belgias Saksamaa, Austria, Šveitsi ja Luksemburgi kontserdimajadesse.