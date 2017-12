Nüüdismuusikute ansambel esitab Eesti heliloojate kõige värskemat loomingut

Ansambel annab täna ka Rahvusringhäälingu esimeses stuudios kontserdi noorte nüüdisheliloojate loomingust, teatas Aktuaalne Kaamera.

Tatjana Kozlova-Johannese "Nurgad" on üks neist uudisteostest, mis täna esiettekandele tulevad. Teine esiettekanne on Tallinna kooliga Islandi helilooja Páll Ragnar Pálssoni "Lucidity". Auhinnatud helilooja Tatjana Kozlova-Johannes uurib oma teosega viisi, kuidas tulla toime sisemiste kriisidega.

"Iga nurga taga on uus pimedus, ehk siis see tegeleb traumaatiliste sündmustega ja sellega, kuidas nad meile mõjuvad," tutvustas helilooja.

15 aastat tegutsenud ansambel U: on alati hoidnud tähelepanu all kodumaiseid nüüdismuusika heliloojaid. Tänane kava koosneb professor Helena Tulve õpilaste töödest.

Muusik Taavi Kerikmäe sõnu tundub, et noorema generatsiooni heliloojate puhul võiks ühisnimetaja olla kõlavärvi tundlikkuse otsing, ning kõlavärvile keskendumine. "Neid värve on lõputult , see on suurepärane valik kompositsioonitehnikates - oma keele otsingus minna värvi teele," analüüsis ta.

Ansambel U: tänases kavas on Tatjana Kozlova, Pal Ragnar Palssoni, Marianna Liiki ja Elis Vesiku teosed. Kontserti kannab üle ka Klassikaraadio.