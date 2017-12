Säravaimad tähed toovad ETVs kätte juubeliaasta

Elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi: "Jah, meie kümme saatejuhti on valinud välja nende jaoks aasta persoonid, kelle hulgas on Mait Malmsten, Ott Tänak, Mari-Liis Lill, Toivo Tänavsuu ja mitmed teised armastatud külalised. Järgmisel aastal on jälle järgmised inimesed, parafraseerides legendaarset Urmas Otti, kes tegelikult just sellist saadet palju aastaid ETVs tegi."

Vana aasta viimane päev, 31. detsember, on humoorikas, pidulik, särav ja täis head muusikat, et saaksime koos kihutada "Sajaga juubeliaastasse"!

ERR on juba alates hommikust oma kaamerate ja mikrofonidega Vabaduse väljakul, kus valmistutakse õhtul toimuvaks suurejooneliseks kontserdiks ning kogu üritus on Eesti 100. juubeli ootuses.

"Tõepoolest, kohe hommikul tasub tulla, et meiega koos Vabaduse platsil erinevaid asju teha. Näiteks, valime sajandi torti, mis kaunistab presidendi pidulauda 24. veebruari vastuvõtul aga kohtume armastatud inimestega, mõnel neist käime isegi külas. Aga mis kõige tähtsam, ootame vaatajate videoid, et osa saada, kuidas valmistutakse aasta tähtsaimaks peoks erinevates Eestimaa kodudes," selgitas Karmel Killandis.

ETV eetris vahendavad melu Vabaduse väljakult saatejuhid Margus Saar ja Nikolai Benstler. Kohal on ETV, Raadio 2 ja Vikerraadio ning ERRi portaalid.

Hommikul kell 10 jõuab ETV ekraanile aastat kokku võttev "Hommik Anuga", kus Anu Välba vestleb säravate eestimaalastega, et tõmmata joon alla lõppevale aastanumbrile. Vestluste vahele jagub rohkesti muusikat ning ennelõunal pakub ETV nautimiseks rokkooperit "Ruja". Pärastlõunal saab aga näha südamlikult humoorikat filmi "Tootsie" ning loomulikult jõuab ekraanile ka aastavahetuse klassika - "Õhtusöök ühele".

Vana aasta viimasel õhtul kostitab ETV vaatajaid kolme erilise "Eesti mänguga", kus oma nupukust näitavad meile humoorikad tegelaskujud teleekraanilt nagu Ivan Orav, Alev Ström jt. Tõnis Niinemets ja power-up comedy pakuvad vaatajaile, uusi, geniaalseid lahendusi kõikidele küsimustele ja palju head nalja sinna juurde.

Draamasari "Õnne 13" võtab erisaatega lõppeva aasta kokku ning heidab pilgu sellele, missugune on 2017 olnud Morna rahva elus.

Isegi "Aktuaalse kaamera" aasta viimane uudistesaade läheb eetrisse otse rahva hulgast Vabaduse väljakult!

Õhtule lisavad pikantset vürtsi Mart Juur ja Peeter Oja, kes toovad ekraanile "Ärapanija" värsked osad ning seda lausa kahe portsjoni jagu.

Loetud tunnid enne südaööd saab Vabaduse väljakul aga hoo sisse suurejooneline kontsert, kus astuvad üles armastatud Eesti artistid Anne Veski, Ivo Linna, Smilers, Marju Länik ja Getter Jaani. Ettekandele tulevad laulud, mida kõik hästi teavad ja mõnusalt kaasa laulda saavad.

Vahetult enne südaööd saabub Vabaduse platsile president Kersti Kaljulaid, kes esineb uusaastatervitusega ning 2018. aasta võetakse koos vastu suure ning uhke ilutulestikuga.

1. jaanuaril pakub ETV vaatamiseks kodumaise filmiklassika tippteoseid. Südapäeval rõõmustab vaatajaid Viini filharmoonikute uusaastakontsert ning õhtul kell 18.20 saab nautida Eesti kontserdi ja Hennessy uusaastakontserti. Kell 21.20 jõuab aga ekraanile Vahur Kersna suurejooneline autorisaade "Urmas Ott. One man show", mis jutustab värvikalt põhjaliku loo unustamatust saatejuhist Urmas Otist.

ETV+ aastavahetus

ETV+ vana aasta viimase õhtu olulisim märksõna on otse-eeter Tallinnast Vabaduse väljakult, aga ka Narvast. Otseülekanne stardib kell 22.00.

Samal õhtul näeb ETV+ vahendusel Vene kinokunstiklassikat "Tšarodeid".

Terve nädala jooksul saab jälgida ETV+ eetris erivajadustega lastele pühendatud projekti "Räägi mulle muinasjuttu", kus Eesti tuntud poliitikud loevad erivajadustega lastele maailmakuulsaid muinasjutte. Vana aasta viimasel õhtul aitab Julia Kalenda nõuannetega neid, kes valmistuvad viimasel hetkel aastavahetuspeoks ning nuputavad, mida maitsvat lauale panna. Aastalõpu eel jõuab ekraanile ka intervjuu president Kersti Kaljulaidiga. Presidendiga vestleb uuriv ajakirjanik Dmitri Pastuhhov ning see intervjuu on kaugel formaalsest aasta kokkuvõtete tegemisest.

Vikerraadio on 31. detsembril koos ETV ja portaaliga Vabaduse väljakul, kus toimub suur aastalõpu ülekannete valik. Ülekannet saab Vikerraadios kuulda vahemikus kell 16-18 ning meeleolusid vahendavad Meelis Süld, Krista Taim ja Jaan Elgula. Samuti teeb Vikerraadio mitmeid aastakokkuvõtteid: Muusika-aasta 2017, Teadusaasta 2017, Aastalõpu "Päevakaja", Spordiaasta 2017, Kirjandusaasta 2017.

Raadio 2 kutsub aasta viimasel õhtul nautima suurejoonelist showd "Aastavahetus Raadio 2-s". Pidu algab kell 20.00 ning meeleolu hoiavad üleval Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat.

Raadio 4 iga-aastane heategevusprogramm "Jõulurõõmu kuulutus" tähistab tänavu 25. aastapäeva ja toetab sel aastal Käo Tugikeskuse lapsi Tallinnas. Selles tugikeskuses käib 42 last ja noort, kellel on raske või sügav puue. Käo Tugikeskuse lastele aidatakse kogutud raha eest rajada nende vajadustele vastav mänguväljak.

Annetada saab telefoni teel helistades numbrile 900 7008 maksumusega 5 eurot või 900 7009 maksumusega 15 eurot. Kõnede vastuvõtmist alustame 11. detsembril. Helistades saate jätta automaatvastajale teate ja õnnitleda või tervitada oma sõpru või lähedasi saates "Jõulurõõmu kuulutus”, mis on eetris 24.detsembrist kuni õigeusu jõuludeni 7.jaanuaril iga päev kell 16.05 –19.00.

Annetada saab ka panga kaudu: Sihtmakse saaja: MTÜ Inimeselt Inimesele. Saaja arvedusarve: EE361010220266101225, SEB pank.

Esmakordselt oli saade Raadio 4 eetris aastal 1993 ning tookord toetati verevähki põdevaid lapsi. Aastate jooksul on raha kogutud meditsiinitehnika soetamiseks Tallinna Kliinilise Lastehaigla, samuti Tartu, Nõmme ning Narva lastehaigla tarvis. "Jõulurõõmu kuulutus" on toetanud Tartu, Viljandi, Jõhvi, Narva, Tallinna, Imastu, Kohtla-Järve, Pärnu, Narva-Jõesuu, Haapsalu, Taheva, Kohtla-Nõmme lastekodusid, Sillamäe Vanalinna kooli, Tartu Emajõe Kooli, Narva lasteaia “Muinasjutt”, Viljandi “Perekodu” ja Narva keskuse “Matveika” puudega lapsi. Aastate jooksul tehtud heategevuse eest on Raadio 4 tunnustatud UNICEFi Sinulinnu aastapreemiaga.

Aasta lõpus kuulutab Raadio 4 välja ka "Aasta inimese". See on tiitel, millega raadiojaama kuulajad tunnustavad sel aastal millegi erilisega silma paistnud inimest. "Aasta inimese" väljakuulutamine toimub Raadio 4-s esmakordselt ning aasta inimest valivad Raadio 4 kuulajad. Hääletada saab siin:

31. detsembril on Raadio 4 eetris aga suurejooneline meelelahutuslik aastavahetuse programm. Raadio 4 Tallinna stuudios vastutavad hea tuju eest Sergei Ovtšenkov, Jelizaveta Tustanovskaja ja Olga Šubin ning Narva stuudios on Mihhail Komaško. Lisaks sellele toimuvad Tallinnas, Narvas ja Pärnus orienteerumismängud kuulajatega. Õhtul teeb Raadio 4 Vabaduse väljakult aastavahetuse kontserdist ülekande ning toob kuulajateni Eesti Vabariigi presidendi kõne.