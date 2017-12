Meelis Kompus: muusikal "Hüljatud" sobib tänapäeva

Ajakirjanik ja saatejuht Meelis Kompus andis "OPi" saates Vanemuises hiljuti esietendunud muusikalile "Hüljatud" positiivse hinnangu, nentides, et Hugo romaanil põhinev lugu on tänapäevalgi ajakohane.

Mitut erinevat "Hüljatute" versiooni nii Eestis kui Broadwayl vaadanud Kompuse sõnul paneb muusikal mõtlema samadel teemadel, mis kunagi intrigeerisid Hugod`ki. "Meie inimestel on selle teemaga väga suur seos - millest kunagi Lauluväljakul lauldi, kas see on täitnud ja kes on selle koorma otsast nüüdseks kukkunud," tõi ta paralleeli.

Kompus tunnustas ka Mikk Saart huvitavalt lahendanud Valjeani rolli eest. "See on vaimustav, kuidas Mikk Saar selle välja mängib - ei ole lihtsalt nii, et paneme noorele mehele halli paruka pähe ja siis ta mängib vana meest," ütles ta ja lisas, et kogu lavastus jätab läbimõeldud ja usutava mulje.

Peaosalist kehastav Mikk Saar tunnistas, et tema jaoks oli tegu väljakutse ja raske tööga. "Vananemiskogemus mul puudub, aga kuna lavastaja vaatas kogu aeg saalist ega midagi ei öelnud, siis vast ei olnud kõige hullem," lootis ta. 10 aastat ainult bändis laulnud Saare sõnul oli suur roll muusikalis talle kui poplauljale üsna hirmutav. "Siiani on," muigas ta.