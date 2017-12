Fotograaf Andres Teiss: punkfotol näeb pressifotograafia tipptaset

"Inimesed on kaamera ees vabad, nad ei tule selle peale, et keegi võiks neile pildistamisega paha teha," leidis ta. "Tänapäeval, kui kuhugi piltnikuna minna, hakkavad kõik Kardashiani poose võtma ja loomulikku tulemust on keeruline saavutada." Ta lisas, et nõukogude taustale ei viita näitusel tegelikult miski. "Need pildid võiksid olla tehtud ükskõik kus Euroopas."

Teiss kiitis ka fotonäituse tehnilist poolt, öeldes, et see on vaatamata tollasele tehnikale pressifotograafia tipp. "Klassikaliselt heatasemelised must-valged fotod," kiitis ta.

Kunagine Velikije Luki ja nüüdne Bonersi kitarrist Ivar Kont märkis saates, et toonane aeg oligi siiras ning värvikas. "Punkarlus oli teatud sõprusringkond, kus siiski igaüks vaatas elule erinevalt," iseloomustas ta.