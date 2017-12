Joanna Kalm: tantusmaraton peegeldab ühiskondlikku vabanemist

Sõltumatu Tantsu Laval kolmetunnise tantsumaratoni publiku ette toonud Joanna Kalm ütles "OPi" saates, et juba algselt olid tantsumaratonid inimeste liitjaks ning tänapäevalgi peegeldavad need ühiskondlikku vabanemist.

Te meenutas, et pimedasse klubidesse tantsima kogunemine oli näiteks vähemuste üheks väikeseks võimaluseks end välja elada. "See on läbi aegade olnud inimeste liitja ja viimase aastasaja tantsuajalugu on väga põnev," leidis ta.

Näiteks rock`n roll pani inimesed tema sõnul liikuma märksa sensuaalsemalt, olles ühelt poolt küll valgete inimeste muusika, end lisades tantsule tumedanahaliste rütmi- ja liikumiselemente.

Tema enda etenduse publik kipub saalis teinekord veidi segaduses olema, teadmata, kas nad on lihtsalt vaatajad või hoopis osalejad. "Tantsijad peavad vastu küll, aga publik....?" küsis ta.

Tantsija Joonas Tageli sõnul nõuab etendus kehalt üksjagu intensiivsust.