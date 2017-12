Linnamuuseum peab juubelit

Juubeliaasta alguse puhul on laupäeval, 16. detsembril Tallinna Linnamuuseumi filiaalid avatud 1 eurose piletiga. 15. detsembrist on avatud Vene 17 põhjalikult uuendatud avahoidlad.

Mis ühendab Tallinna Raekoda, Pirita ja Dominiiklaste kloostrit ja Paksu Margareetat? Kõik need märgilised hooned on olnud osaks Tallinna Linnamuuseumist. Oma kogude ja filiaalide poolest Eesti suurimate hulka kuuluv muuseum on seni olnud tuntud pigem oma üksikute osade kui terviku järgi. Kiek in de Kök ja bastionikäigud, Neitsitorn, Peeter I maja, Lastemuuseum Miiamilla või Fotomuuseum pakuvad väga eripalgelisi näitusi ja tegevusi.

Tänavu Tallinna Linnamuuseumi juhtima asunud Triin Siiner usub, et ka tulevikus pakub Linnamuuseum oma eriliste tegevuspaikadega igale Tallinna elanikule ja külalisele põnevaid elamusi ja uusi teadmisi, avades uusi tahke linnakultuuris. Nii nagu Tallinn linnana on pidevas muutumises, peab ka Linnamuuseum ajaga kaasas käima. Linnamuuseumi arengu võti on dialoog – tuleviku ja mineviku, kogukondade ja muuseumi ning kindlasti ka muuseumi erinevate osade vahel.

Juubeliaasta juhatavad sisse juubelikonverents, linna ja muuseumi ajaloost rääkiva raamatu esitlus Neitsitornis ning pidulik vastuvõtt raekojas 14. detsembril. 15. detsembril möödub 80 aastat muuseumi ametlikust asutamisest, muuseumi kogude ajalugu ulatub aga enam kui sajandi taha. Muuseumi kujunemisest ja rollist linlaste elu jäädvustamisel räägib juubeliks ilmunud raamat "Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80." Kogumiku koostaja ning toimetaja on muuseumi teadusdirektor Pia Ehasalu, kujundaja Angelika Schneider.

Reedest, 15. detsembrist on külastajatele avatud Vene 17 kaupmehemaja keskaegsed keldrid ning keraamika-, tina-, vask-, messing- ja pronksesemete kogud.

Laupäeval, 16. detsembril on 1 eurose piletiga külastuspäev kõikides Tallinna Linnamuuseumi filiaalides (v.a. giidiekskursioonid bastionikäikudesse).

Bastionikäike saab näha 16. detsembril erandkorras Vabaduse väljakult avatud Raidkivimuuseumi külastades.

Juubeliaasta üritustega saab põhjalikumalt tutvuda siin