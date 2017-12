Ajakiri Slavica Revalensia vaatleb nii Puškinit kui Dovlatovit

Aleksander Fjaduta uurimus pühendub aga Sergei Dovlatovi kirjanduslikule anekdoodile Nõukogude kõrgetasemelise ametniku visiidist Poolasse ning selle anekdoodi alternatiivsele versioonile, mis jõudis artikli autorini Poola intellektuaali ning endise poliitvangi Adam Michnikiga vesteldes. Lisaks leidub ajakirjas slaavi kultuuri ja kirjanduse huvilistele veel palju muudki.

"Värske numbri "Kriitika" rubriik kostitab lugejat ülevaatega Vene protestidiskursuse vormidest kõnelevast raamatust "Мы не немы!": Антропология протеста в России 2011–2012 годов» (2014). "Bibliograafia" osa aga tuletab meelde Tallinna Pedagoogikaülikooli eelmise sajandi lõpus ilmunud väljaandeid, mille hulgas on ka näiteks sellised hinnatud artiklikogumikud nagu "Культура русской диаспоры: Владимир Набоков – 100» (2000) ning "Между Востоком Западом: Евреи в русской и европейской культуре" (2000),” iseloomustab numbrit Slavica Revalensia peatoimetaja Grigori Utgof.

Slavica Revalensia on Tallinna Ülikoolis 2014. aastal asutatud rahvusvaheline eelretsenseeritav ajakiri, mis on pühendatud slaavi uuringutele. Ajakirjas on kolm rubriiki: "Uuringud ja materjalid", "Kriitika ja "Bibliograafia". Slavica Revalensia artiklid on venekeelsed, artiklite resümeed on eesti ja inglise keeles.