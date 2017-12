Valeri Vinogradov külastab uuel näitusel Venemaad

Vabaduse galerii esimeses saalis eksponeeritud "Nikolai Nikolajevitši portfell" on eksikombel Eestisse sattunud kirjavahetus, kus nii fiktiivsed kui ka reaalsed tegelased lahkavad värvikate seletuskirjadega üht kõlvatut juhtumit Vene valitsusringkondades. Näituse teine osa on kollaažina mõjuv pildiseeria naiivse Soome turisti värvikatest seiklustest Venemaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seeriaga töötades muutun ma ise selle tegelaseks. Tegelased muunduvad ja fantaasia töötab täiskäigul, oluline on õigel ajal pidama saada. See seeria on tehtud Venemaad külastava Soome turisti silmade läbi. Veidi naiivsena sõitis ta Venemaale, käes vestlussõnastik, mida ta kasutab, kuna ei valda vene keelt. Ja liikudes esimesest pildist viimaseni, on need tema seiklused Venemaal," kirjeldas kunstnik Valeri Vinogradov.

Eesti kunstipublik tunneb Valeri Vinogradovit tõsiseltvõetava abstraktsete maalide loojana, keda moevoolud ei ole kõigutanud ja kes kõnetab eelkõige seda kunstipubliku osa, kes hindab kunsti ajatust ja tehnilist kompromissitust.