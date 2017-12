Eesti noor dirigent Jaan Ots teeb debüüdi Soome Rahvusooperis

Vaatajate ees on Pjotr Tšaikovski muinasjutuballett "Pähklipureja“ Wayne Eaglingi ja Toer van Shayk'i versioonis. Wayne Eagling on Kanadast pärit balletitantsija, kes oli aastast 1969 Londoni Kuningliku Balleti esiksoliste, aastast 1991 tegutsenud aga lavastajana Hollandi Kuningliku Balleti ning Inglise Rahvusballeti trupi juures ja mujalgi.

Soome Rahvusballeti mängukavas on "Pähklipureja“ seekord 1.- 22. detsembrini kokku 12 etendusega. Samuti külalisena dirigeeriv Eva Ollikainen juhatab seitset balletiõhtut, Jaan Ots dirigeerib viis balletietendust – 12., 14., 16. (kaks etendust) ja 18. detsembril. Tema juhatamise avaõhtuks olid kolm esimest etendust juba välja müüdud. Etenduses teevad kutseliste solistide kõrval kaasa ka Soome Rahvusooperi balletikooli õpilased. Igas olulisemas osas tantsib 3-4 solistide koosseisu. Ollikainen dirigeerib "Pähklipurejat“ detsembris ka Dresdeni Semperoper'is.

Jaan Ots on puhkpilliguru ja trompetisti Aavo Otsa ning pianist Meeli Otsa viiest muusikust-lapsest noorim. Suvel alles 29-aastaseks saanud Jaan on vaatamata oma noorusele juba palju jõudnud. Ta lõpetas 2007 Tallinna Muusikakeskkooli klaveri ja trompeti erialal ning sai bakalaureusekraadi pianistina Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias. Ta on olnud edukas mõlemal erialal, võitnud preemiaid rohkem kui 20 konkursil Eestis ja väljaspool. 2015. aastal lõpetas ta Helsingis Sibeliuse Akadeemia magistrantuuri dirigeerimise erialal, juhendajateks Leif Segerstam ja Atso Almila. Jaan Ots on end vahetusüliõpilasena täiendanud ka Pariisi Konservatooriumis (CNSM) ning osalenud Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Saloneni, Mikko Francki, David Zinmani, Thomas Sanderlingi, tänavu ka Viitasaaris Susanna Mälkki akadeemia ja Pärnus Järvi Akadeemia meistriklassides. Ta on juhatanud mitmeid orkestreid Soomes ja Eestis. 2015-2016 tegutses ta Hannu Lintu assistendina Soome Raadio Sümfooniaorkestri ja Nordea Jean Sibeliuse Orkestri juures. Koostöö Hannu Lintuga jätkub Savonlinna ooperifestivalil suvel 2018, mil seal etendatakse Giuseppe Verdi ooperit "Othello“.

Jaan Ots on esinenud sageli ka pianistina, mitmete ansamblitega välismaal ja Eestis, praegu kammermuusikuna klaveritrio Teos ning Frielinghaus Ensemble'i koosseisus. Käesoleval hooajal antakse kontserte Eestis, Soomes, Saksamaal ja Šveitsis.

Septembris 2017 kutsuti Jaan Ots Tallinna Muusikakeskkooli sümfooniaorkestri dirigendiks. Oktoobris oli ta oma noorteorkestriga peaesineja mahukas ja nõudlikus kavas helilooja Jaan Räätsa juubelikontserdil Estonias. Muusikakeskkooli orkestriga on tänuväärselt ees selgi hooajal veel mitmeid esinemisi.